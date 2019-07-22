Telepolis: американская армия внедряет очки дополненной реальности

Разработанные компанией Microsoft очки дополненной реальности вводятся на службу американской армии, пишет Telepolis. Помимо прочего, очки оснащены прибором ночного видения, тепловизором, GPS, системой распознавания лиц: также, они позволят солдатам отмечать противников и объекты. С помощью специальных сенсоров и искусственного интеллекта очки будут фиксировать боеготовность солдат и выдавать рекомендации по формированию подразделений.
Американское военное командование хочет оснастить армию новыми технологиями, сообщает Telepolis. Речь идёт об искусственном интеллекте, беспилотных автомобилях, роботах, 3D-принтерах, а также новых типах вооружений.
Кроме того, некоторые части американских вооружённых сил уже давно проводят тренировки с использованием специальных очков дополненной реальности. Данная технология была разработана компанией Microsoft в рамках специальной программы, на реализацию которой было выделено $480 млн. Как отмечает издание, некоторые сотрудники Microsoft выражали протест сотрудничеству компании с вооружёнными силами, однако их коллективное письмо руководству не смогло повлиять на ситуацию.
С новой технологией связывают большие ожидания, пишет Telepolis. Очки виртуальной реальности обеспечивают связь между всеми бойцами подразделения посредством Wi-Fi. С их помощью солдаты могут в любой момент видеть, где располагаются другие члены отряда, а также отмечать противников и объекты. Кроме того, очки будут оснащены прибором ночного видения, тепловизором, компасом и GPS-системой.
С помощью искусственного интеллекта и специальных сенсоров новые очки смогут следить за боеготовностью солдат: они будут фиксировать подвижность глаз, ширину зрачков, дыхание и скорость реакции. Как сообщает журнал Army Times, «со временем искусственный интеллект будет собирать достаточно данных для того, чтобы давать советы по оптимальному формированию подразделений, а также по использованию тех или иных типов вооружений для определённых задач». Одной из важнейших функций очков станет оптимизация стрельбы.
Согласно информации издания, последние версии очков будут дополнительно оснащены технологией распознавания лиц. Эта опция призвана облегчить операции поиска. Кроме того, очки позволят бойцам видеть изображения с дронов, таких как Black Hornet: это самый компактный в мире разведывательный дрон, весящий всего 32 грамма. Небольшие размеры позволят каждому солдату иметь его при себе. Этот дрон практически бесшумен и способен развивать скорость 37 км/ч.
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