WT: беспилотники-камикадзе и электроавтомобили — пример «Калашникова» показывает, что российский ВПК научился жить с санкциями

Несмотря на западные санкции, которые лишили «Калашникова» крупной части рынка, пересмотрев свою бизнес-модель, предприятие сумело не только остаться на плаву, но и теперь увеличивает прибыли, пишет The Washington Times. Санкции ощущаются, но, похоже, российский ВПК, поднявшийся на второе место в рейтинге мировых производителей вооружений, сумеет сохранить за собой свою долю продаж.

Помимо икры и водки, автоматы концерна «Калашников», в особенности всем известные АК-47, представляют собой самые знаменитые российские товары на экспорт, пишет The Washington Times. Однако западные санкции, введённые в отношении оборонного сектора страны после «захвата» Крыма* в 2014 году, заставили одно из самых известных российских предприятий пересмотреть свою традиционную бизнес-модель.

Как признал директор «Калашникова» Владимир Дмитриев в комментарии газете, санкции оказали негативное воздействие на дела концерна, экспортировать оружие стало сложнее. Издание подчёркивает, что до ограничительных мер Вашингтона «Калашников» продавал 90% своего оружия для гражданского пользования за рубежом. Всего за полгода до введения санкций предприятие заключило сделку на поставку в США 200 тыс. автоматов в год. Естественно, действие договора было приостановлено.

Когда американский рынок оказался закрыт, «Калашников» решил сделать ставку на сотрудничество не с гражданским сектором, как раньше, а с оборонным и потратил $200 млн на модернизацию своего главного завода в Ижевске. По данным предприятия, теперь 70% его продаж направляются в военную сферу. Однако кому именно предназначается это оружие, компания не распространяется, добавляет The Washington Times.

Сегодня, несмотря на санкции и определённые трудности с логистикой, российский концерн чувствует себя очень даже неплохо. В прошлом году объём продаж «Калашникова» вырос на 86% и составил $632 млн, объём производства увеличился на 20%. В рамках диверсификации предприятие также занялось созданием нового типа продукции, включая одежду, робототехнические устройства и даже электроавтомобили.

По данным газеты, в этом году «Калашников» также презентовал два новых беспилотника. Одно из устройств — дрон-камикадзе «КУБ», который способен пролететь более 60 км с грузом до 3 кг, а затем столкнуться с целью и взорваться. «Этот комплекс — это шаг к абсолютно новому ведению боевых действий», — заявил на выставке вооружений в Абу-Даби Сергей Чемезов, генеральный директор госкорпорации «Ростех», которой принадлежит «Калашников». Как ожидается, «Кубы» будут намного дешевле, чем их израильские и американские собратья. Но концерн заверяет, что в руки террористов такое оружие не попадёт — все продажи будут строго контролироваться российскими властями.

По мнению The Washington Times, вопреки мрачным прогнозам, к новым, санкционным условиям сумел успешно приспособиться не только «Калашников», но и весь российский оборонный сектор, который в 2018 году обошёл Великобританию в рейтинге крупнейших мировых производителей вооружений и занял второе место после США. Британцы впервые уступили свою позицию, которую они занимали с 2002 года. Как посчитали эксперты, России сыграла на руку её военная кампания в Сирии, где она сумела продемонстрировать свои вооружения в действии.

«Все мы прекрасно знаем, под каким прессингом находится Россия, особенно военно-промышленный комплекс… Но введение этих санкций не привело к развитию главной задачи, вытеснения России с международного рынка вооружений, и не смогло сделать так, чтобы наши партнёры от нас отвернулись», — заявил в интервью российским СМИ в июне директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Также он рассказал, что даже в условиях санкций Россия продаёт свои вооружения в 51 страну мира и ежегодно зарабатывает на этом порядка $15 млрд.

Газета напоминает, что некоторые сделки Москвы даже спровоцировали политические трения. Пример — комплексы С-400, за покупку которых США ввели санкции в отношении Китая и пригрозили тем же Индии и своему союзнику по НАТО Турции. И хотя Анкара всё-таки решила довести сделку до конца, некоторые другие страны, включая Кувейт и Филиппины, решили воздержаться от сотрудничества с Россией, чтобы не вызвать гнев Вашингтона.

Конечно, санкции имеют свой эффект на российскую экономику, однако, чтобы увидеть реальные негативные последствия, потребуется несколько лет, утверждает директор Центра анализа стратегий и технологий в Москве Руслан Пухов. Сегодня Россия уже постепенно сокращает свой оборонный бюджет и впервые с 2006 года выбыла из первой пятёрки стран с самыми масштабными военными расходами. Но несмотря на это, по оценке Пухова, у страны есть все шансы удерживать за собой свою долю международных продаж вооружений — отчасти потому, что президент Владимир Путин знает, как рекламировать свой товар, а отчасти потому, что русским просто нравится военная индустрия, «для них это как неолимпийский вид спорта».

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).