CNBC: Россия создаст не более 60 ракет «Авангард»

Россия не сможет производить гиперзвуковые ракеты в таких больших объёмах, как об этом рассказывал Владимир Путин в прошлом году, пишет CNBC. Телеканал ссылается на данные доклада американской разведки, согласно которым Кремль испытывает сложности с поиском поставщика углеводородного волокна, способного выдержать экстремальные скорости.

Россия изготовит всего 60 гиперзвуковых ракет «Авангард», сообщает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладом американской разведки. По информации новостного телеканала, в Кремле так и не смогли найти поставщика углеродного волокна с нужными характеристиками, которое необходимо для производства ракет.

Как напоминает сайт, «Авангард» был одним из шести типов вооружения, которыми «хвастался» Путин в марте 2018 года. Тогда он заявил, что эти ракеты смогут поражать цель на скорости в 20 раз больше, чем скорость звука, а удар будет подобен «огненному шару». Также президент добавил, что это оружие уже поступило в массовое производство.

В октябре CNBC рассказал, что Кремль ищет другое углеводородное волокно, которое смогло бы выдержать экстремальные температуры во время полёта на гиперзвуковых скоростях. Согласно докладу, подготовленному месяц назад, российскому правительству так и не удалось найти альтернативный материал. Как сообщил телеканалу анонимный источник, «ожидается, что они произведут не более 60 единиц этого гиперзвукового оружия, потому что его разработка выходит слишком дорогостоящей».

Однако, как отметили в разговоре с CNBC знакомые с содержанием доклада люди, Москва сделала программу «Авангард» своим приоритетным направлением, поэтому, как ожидается, это оружие достигнет первоначальной оперативной готовности к 2020 году. В мае 2018 года телеканал уже сообщал о двух успешных испытаниях, проведённых в 2016 году. В октябре 2017 года прошли третьи испытания, во время которых платформа развалилась за секунду до поражения цели. После достижения боевой готовности «Авангард» позволит Кремлю обойти в данной сфере США и Китай.