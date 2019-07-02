CNBC: Россия создаст не более 60 ракет «Авангард»

Россия не сможет производить гиперзвуковые ракеты в таких больших объёмах, как об этом рассказывал Владимир Путин в прошлом году, пишет CNBC. Телеканал ссылается на данные доклада американской разведки, согласно которым Кремль испытывает сложности с поиском поставщика углеводородного волокна, способного выдержать экстремальные скорости.
Россия изготовит всего 60 гиперзвуковых ракет «Авангард», сообщает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладом американской разведки. По информации новостного телеканала, в Кремле так и не смогли найти поставщика углеродного волокна с нужными характеристиками, которое необходимо для производства ракет.
Как напоминает сайт, «Авангард» был одним из шести типов вооружения, которыми «хвастался» Путин в марте 2018 года. Тогда он заявил, что эти ракеты смогут поражать цель на скорости в 20 раз больше, чем скорость звука, а удар будет подобен «огненному шару». Также президент добавил, что это оружие уже поступило в массовое производство.
В октябре CNBC рассказал, что Кремль ищет другое углеводородное волокно, которое смогло бы выдержать экстремальные температуры во время полёта на гиперзвуковых скоростях. Согласно докладу, подготовленному месяц назад, российскому правительству так и не удалось найти альтернативный материал. Как сообщил телеканалу анонимный источник, «ожидается, что они произведут не более 60 единиц этого гиперзвукового оружия, потому что его разработка выходит слишком дорогостоящей».
Однако, как отметили в разговоре с CNBC знакомые с содержанием доклада люди, Москва сделала программу «Авангард» своим приоритетным направлением, поэтому, как ожидается, это оружие достигнет первоначальной оперативной готовности к 2020 году. В мае 2018 года телеканал уже сообщал о двух успешных испытаниях, проведённых в 2016 году. В октябре 2017 года прошли третьи испытания, во время которых платформа развалилась за секунду до поражения цели. После достижения боевой готовности «Авангард» позволит Кремлю обойти в данной сфере США и Китай.
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, который неделю назад был этапирован из следственного изолятора Южно-Сахалинска в колонию строгого режима в Хабаровском крае, вернулся обратно на остров в СИЗО.
В Иркутской области больше не ожидается новых подтоплений и не осталось населённых пунктов, которые отрезаны от остальной части региона в результате паводков. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Губернатор Красноярского края Александр Усс в ходе визита в подтопленный город Канск резко отреагировал на вопрос местных жителей о состоянии дороги, увидев в их словах попытку «качнуть права», пишет РИА Новости.
Авиакомпания «Победа» отменила рейсы из Москвы в Карловы Вары в связи с требованием властей Чехии, которые приняли решение аннулировать ранее выданные разрешения на полёты, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Глава делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев оценил конфликт лидера страны Владимира Зеленского с главой МИД Павлом Климкиным из-за ноты России по задержанным морякам.
В России предлагают приравнять оклад, который составляет базовую часть зарплаты учителей, к МРОТ. Соответствующее предложение зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.
Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» с 2 июля приостанавливает полёты в столицу Чехии — Прагу — из Екатеринбурга и Жуковского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы перевозчика.
Лидер демократов в сенате США Чак Шумер прокомментировал состоявшуюся ранее встречу американского лидера Дональда Трампа и его северокорейского коллеги Ким Чен Ына, назвав произошедшее «одним из худших дней» во внешней политике Вашингтона.
В пресс-службе Главного управления МЧС России по Иркутской области сообщили, что вследствие паводков в регионе за медицинской помощью обратились более 1,2 тыс. человек, около 200 из них были госпитализированы.
Воздушно-космические силы России успешно провели испытание новой ракеты системы противоракетной обороны на полигоне Сарышаган в Казахстане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны страны.