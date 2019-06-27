Daily Mail: «постыдный конфуз» — Лондон выдал российский самолёт за британский

Министерство внешней торговли Соединённого Королевства допустило серьёзную оплошность. Постер ведомства, который анонсировал турне британских асов «Красные стрелы» в США, содержал изображение российского истребителя Су-30, а не традиционного тренировочного самолёта BAE Hawk T1, который используется пилотами Королевских ВВС, сообщает Daily Mail.

Британские власти оконфузились. Они использовали на плакате, рекламирующем знаменитую пилотажную группу Королевских ВВС «Красные стрелы», изображение российского истребителя, пишет Daily Mail.

Министерство внешней торговли пыталось создать в Twitter ажиотаж вокруг скорого визита британских асов в США. Но сообщение, в котором рассказывалось о том, что самолёты BAE Hawk T1 могут подниматься на высоту 48 тыс. футов, сопровождалось силуэтом российского Су-30/33, утверждает издание.

По словам Daily Mail, вскоре несколько авиационных экспертов обнаружили этот ляп. После чего Министерству внешней торговли пришлось удалять твит.

«Это действительно постыдная ошибка. Изображённый самолёт — это не тренировочный BAE Hawk, которым пользуются «Красные стрелы», и даже отдалённо его не напоминает», — заявил в интервью изданию историк авиации Энди Сондерс.

По его словам, воздушное судно, нарисованное на постере, выглядит как современный истребитель с высокими тактико-техническими характеристиками. Больше всего оно напоминает Су-30, который в два раза крупнее BAE Hawk T1.

«Представить не могу, о чём они только думали, чтобы допустить такой серьёзный промах. Я просто в отчаянии. Оба самолёта настолько отличаются друг от друга по всем показателям. И они ошиблись даже с национальной принадлежностью», — посетовал эксперт.

Представители Министерства внешней торговли заверили издание, что само ведомство и «Красные стрелы» были довольны первоначальным изображением. Тем не менее было принято решение опубликовать новый пост, в котором силуэт самолёта будет больше похож на BAE Hawk T1.

Твит, опубликованный Министерством внешней торговли, был приурочен к длительному турне «Красных стрел». С августа по октябрь они планируют посетить 18 городов в Соединённых Штатах и Канаде, поясняет Daily Mail.