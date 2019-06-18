Daily Telegraph Оригинал

Telegraph: с начала мая британские ВВС уже восемь раз перехватывали российские самолёты над Балтикой

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В конце прошлой недели базирующие в Эстонии британские истребители Typhoon дважды перехватывали российские военные самолёты, пишет The Daily Telegraph. А в целом с начала мая ВВС Великобритании выполнили восемь подобных перехватов в регионе, отмечается в статье.
Telegraph: с начала мая британские ВВС уже восемь раз перехватывали российские самолёты над Балтикой
Reuters
Истребители Typhoon британских ВВС, базирующиеся на эстонской базе Эмари, в конце прошлой недели дважды перехватывали российские военные самолёты, пишет The Daily Telegraph. Это, как отмечает издание, означает, что с 3 мая этого года, когда Британия возглавила патрулирование воздушного пространства в районе Прибалтики, они уже восемь раз перехватывали боевые воздушные суда России.
 
В пятницу вечером истребители Typhoon, несущие боевое дежурство в регионе, перехватили российский Су-30, летевший к северу от Эстонии.
 
На следующий день британские самолёты перехватили ещё один Су-30 и военный транспортник Ил-76, которые следовали из Калининграда и приблизились к воздушному пространству Эстонии и Финляндии.
 
«Мы поднялись в воздух для перехвата двух объектов, которые с юга приближались к эстонскому воздушному пространству — приводит издание слова одного из британских пилотов. — Мы сопровождали два самолёта в течение 15 минут, пока они двигались обратно к основной территории России. Затем мы передали ответственность двум финским самолётам, находившимся на боевом дежурстве, которые также были подняты в воздух, когда российские самолёты действовали на воздушной границе между Эстонией и Финляндией».
 
Как отмечает издание, во время обоих перехватов самолёты летели на безопасном расстоянии и действовали профессионально.
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источник
Daily Telegraph Великобритания Европа
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Балтийское море ВВС Великобритания истребитель Россия Финляндия Эстония
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