Telegraph: с начала мая британские ВВС уже восемь раз перехватывали российские самолёты над Балтикой

Истребители Typhoon британских ВВС, базирующиеся на эстонской базе Эмари, в конце прошлой недели дважды перехватывали российские военные самолёты, пишет The Daily Telegraph. Это, как отмечает издание, означает, что с 3 мая этого года, когда Британия возглавила патрулирование воздушного пространства в районе Прибалтики, они уже восемь раз перехватывали боевые воздушные суда России.

В пятницу вечером истребители Typhoon, несущие боевое дежурство в регионе, перехватили российский Су-30, летевший к северу от Эстонии.

На следующий день британские самолёты перехватили ещё один Су-30 и военный транспортник Ил-76, которые следовали из Калининграда и приблизились к воздушному пространству Эстонии и Финляндии.

«Мы поднялись в воздух для перехвата двух объектов, которые с юга приближались к эстонскому воздушному пространству — приводит издание слова одного из британских пилотов. — Мы сопровождали два самолёта в течение 15 минут, пока они двигались обратно к основной территории России. Затем мы передали ответственность двум финским самолётам, находившимся на боевом дежурстве, которые также были подняты в воздух, когда российские самолёты действовали на воздушной границе между Эстонией и Финляндией».

Как отмечает издание, во время обоих перехватов самолёты летели на безопасном расстоянии и действовали профессионально.