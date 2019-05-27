ERR Оригинал

Старейший представитель Эстонии в Европарламенте: без ЕС и НАТО мы бы до сих пор ощущали влияние России
Лишь вступление в Евросоюз и НАТО обеспечило эстонцам «нормальную жизнь» и позволило защитить их от опасностей, связанных с влиянием России, уверен ветеран эстонской политики Тунне Келам. Как подчеркнул старейший представитель Эстонии в Европарламенте в интервью ERR, все эстонские депутаты также обязаны помнить, что они представляют в Брюсселе не только собственные партии, но и всю свою страну.
Старейший представитель Эстонии в Европарламенте: без ЕС и НАТО мы бы до сих пор ощущали влияние России
Wikimedia

Ветеран эстонской политики, старейший представитель Эстонии в Европейском парламенте Тунне Келам считает, что Европейский союз — это «основа нашей нормальной жизни». В интервью ERR 82-летний Келам сказал, что если бы Эстония не вступила в ЕС и НАТО (а в состав альянса страна, по его мнению, попала благодаря своему членству в Евросоюзе), она до сих пор бы находилась под влиянием России.

«И вся наша нормальная жизнь, в том числе посадка картофеля, были бы в опасности», — подчеркнул ветеран партии Isamaa. По словам Тунне Келама, будущие депутаты Европарламента от Эстонии могли бы помнить о том, что в Брюсселе они представляют не только себя и свои партии, но и всю страну.

Тунне Келам впервые был выбран в Европейский парламент в 2004 году. После этого он переизбирался в Европарламент ещё два раза подряд. На нынешних выборах Келам замыкает список Isamaa.

Эстония вступила в Европейский союз и НАТО в 2004 году.

Дата публикации 26 мая 2019 года.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
ERR Эстония Европа
теги
выборы геополитика депутат Европейский парламент Евросоюз Запад НАТО Прибалтика Россия русофобия Эстония
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров