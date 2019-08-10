CNN: Трамп пытается спустить ракетные испытания Пхеньяна на тормозах — выборы на носу

За последние две недели Северная Корея уже в пятый раз проводит испытания баллистических ракет малого радиуса действия, но несмотря на это, президент США Дональд Трамп не видит повода для беспокойства, передаёт CNN. По мнению профессора Пусанского национального университета Роберта Келли, Трамп намеренно пытается «замести эту тему под ковёр», так как вскоре ему предстоит тяжёлая предвыборная кампания, в которой не последнюю роль сыграют его успехи по ядерному разоружению Пхеньяна.

Мы начинаем с Корейского полуострова, где по данным южнокорейских военных Пхеньян запустил ещё два реактивных снаряда, которые упали в море. Американский чиновник сообщил CNN, что это были баллистические ракеты малого радиуса действия, которые не отличаются от тех, что были задействованы в недавних испытаниях. Всё это происходит на фоне грядущих совместных военных учений США и Южной Кореи, которые должны состояться в воскресенье; Северная Корея выступает против этих манёвров. Кроме того, это произошло спустя несколько часов после того, как Дональд Трамп заявил, что получил дружелюбное письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Он действительно написал прекрасное письмо в три страницы, сверху донизу, действительно прекрасное письмо. Очень позитивное… Я бы хотел его вам дать, правда.



Субботние испытания — это, судя по всему, уже пятый раз за чуть более чем две недели, когда Пхеньян запускает ракеты. В беседе с журналистами Трамп также попытался принизить значимость предыдущих испытаний.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Там не было никаких ядерных испытаний, все ракеты — малого радиуса действия. Никаких запусков баллистических ракет и никаких ракет дальнего радиуса действия.



Роберт Келли находится в Южной Корее; он занимает должность профессора политологии в Пусанском национальном университете. Итак, Роберт: пять испытаний ракет за две недели. Что вы по этому поводу думаете?



РОБЕРТ КЕЛЛИ, профессор Пусанского национального университета: Северокорейцы крайне разочарованы. Так северокорейцы обычно выражают свою позицию, им свойственны такие порывы и выпады. Возможно, это всё происходит из-за совместных учений США и Южной Кореи. Кроме того, это может быть также способ надавить на Дональда Трампа, заставить его пойти на более серьёзные и реальные уступки в рамках переговоров.



С северокорейцами мы ведём диалог с прошлого лета — ведь так? — когда Трамп и Ким встретились в Сингапуре. Ни одна сторона не предложила хоть какое-то подобие реальной сделки. Так что с учётом этого застоя испытания можно трактовать как попытку северокорейцев подстегнуть Трампа.



Как вы бы оценили реакцию Дональда Трампа, ведь он не раскритиковал эти запуски. Он, по сути, говорит, что до тех пор, пока они не запускают межконтинентальные баллистические ракеты, по его меркам, здесь нет ничего страшного.



РОБЕРТ КЕЛЛИ: Да, я бы сказал, что он так поступает по политическим соображениям; такие инциденты можно назвать базовым условием отношений, не более того. Иными словами, президент хочет, чтобы всё шло по накатанной. У него на носу тяжёлая предвыборная кампания, а Северная Корея — это его фирменная «фишка» во внешней политике. Он фактически создал видимость — во многом ложную, — что по Северной Корее есть значительный прогресс, и для его избирателей это определённо играет важную роль.



Мне кажется, он хочет, чтобы всё шло по накатанной. Так что пока северокорейцы не сделают чего-то совсем ужасного и из ряда вон выходящего, он будет заметать эту тему под ковёр, чтобы сохранить видимость — или я бы даже сказал иллюзию — того, что дело идёт. Баллистические ракеты малого радиуса действия угрожают Южной Корее и Японии, но президент об этом не говорит.



Однако можно сказать, что принижая значение этих испытаний на публике, он в какой-то степени лишает северокорейцев рычага давления, потому что они, по сути, хотят, чтобы американский президент потерял равновесие, чего не происходит.



РОБЕРТ КЕЛЛИ: Да, думаю, что здесь есть доля истины. Но если Трамп говорит, что его беспокоят только МБР, то у него возникнут проблемы внутри альянса. И я хотел бы обсудить это поподробнее, потому что, говоря, что его беспокоят только МБР, Трамп, по сути, даёт понять, что его беспокоит только оружие, которое может добить до США. Однако у США есть союзники в этом регионе — это, очевидно, Южная Корея, Япония и государства в Юго-Восточной Азии. И если президент говорит, что важны только МБР, то перед ним возникает проблема раскола: его союзники начнут думать, что Трамп бросает их на амбразуру. В то же время пока президент не повышает свой тон, северокорейцы считают, что им не удалось его задеть за живое.



Однако, в конечном счёте, Трампу придётся предложить Северной Корее некую сделку — что-то полноценное в обмен на ядерное оружие, так что они продолжат этим заниматься. Северокорейцы организовывали провокации на протяжении десятилетий, и они продолжат так поступать до тех пор, пока мы им что-то не предложим.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 10 августа 2019 года.