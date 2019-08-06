Zeit: Китай выступил против размещения американских ракет в Азии

Заявление министра обороны США о планах разместить американские ракеты средней дальности в Азии вызвало критику Пекина, пишет Die Zeit. В китайском МИД заявили, что КНР не позволит создавать проблемы в регионе. Между тем, в свете прекращения действия ДРСМД миру грозит новая гонка ядерных вооружений: в прошедшие дни Россия и США заявляли о намерении разрабатывать новые ракетные системы.

Китайское правительство предупредило, чтобы США не размещали ракеты средней и меньшей дальности в Азии, сообщает Die Zeit. По словам пресс-секретаря МИД КНР, Китай не позволит ни одной стране создавать проблемы в соседних с ним регионах.

Ранее новый министр обороны США Марк Эспер высказался за размещение американских ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Издание сообщает, что Вашингтон хочет осуществить размещение в ближайшие несколько месяцев. Точное место развёртывания ракет пока неизвестно — сначала США нужно договориться со своими союзниками в регионе.

Die Zeit отмечает, что заявление Эспера прозвучало сразу после официального прекращения действия договора РСМД, по которому США и СССР/Россия были обязаны уничтожить арсенал своих ракет средней и меньшей дальности. Теперь же миру вновь угрожает гонка вооружений: за прошедшие дни как в США, так и в России заявили о планах создания новых ракетных систем.

В то же время Китай никогда не являлся частью ДРСМД, напоминает издание, при этом наращивание китайского ядерного арсенала стало одной из причин исчезновения договора, который включал в себя только Россию и США и не распространялся на КНР, имеющую на вооружении более 2 тыс. ракет средней и меньшей дальности.

Американо-китайские отношения продолжают ухудшаться, резюмирует Die Zeit. После провалившихся торговых переговоров в Шанхае Дональд Трамп объявил о том, что с сентября США введут дополнительные 10-процентные пошлины на ряд китайских товаров. В ответ Китай остановил закупки американской сельхозпродукции, а также девальвировал юань.