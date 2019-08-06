Zeit: Китай выступил против размещения американских ракет в Азии

Заявление министра обороны США о планах разместить американские ракеты средней дальности в Азии вызвало критику Пекина, пишет Die Zeit. В китайском МИД заявили, что КНР не позволит создавать проблемы в регионе. Между тем, в свете прекращения действия ДРСМД миру грозит новая гонка ядерных вооружений: в прошедшие дни Россия и США заявляли о намерении разрабатывать новые ракетные системы.
Китайское правительство предупредило, чтобы США не размещали ракеты средней и меньшей дальности в Азии, сообщает Die Zeit. По словам пресс-секретаря МИД КНР, Китай не позволит ни одной стране создавать проблемы в соседних с ним регионах.
Ранее новый министр обороны США Марк Эспер высказался за размещение американских ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Издание сообщает, что Вашингтон хочет осуществить размещение в ближайшие несколько месяцев. Точное место развёртывания ракет пока неизвестно — сначала США нужно договориться со своими союзниками в регионе.
Die Zeit отмечает, что заявление Эспера прозвучало сразу после официального прекращения действия договора РСМД, по которому США и СССР/Россия были обязаны уничтожить арсенал своих ракет средней и меньшей дальности. Теперь же миру вновь угрожает гонка вооружений: за прошедшие дни как в США, так и в России заявили о планах создания новых ракетных систем.
В то же время Китай никогда не являлся частью ДРСМД, напоминает издание, при этом наращивание китайского ядерного арсенала стало одной из причин исчезновения договора, который включал в себя только Россию и США и не распространялся на КНР, имеющую на вооружении более 2 тыс. ракет средней и меньшей дальности.
Американо-китайские отношения продолжают ухудшаться, резюмирует Die Zeit. После провалившихся торговых переговоров в Шанхае Дональд Трамп объявил о том, что с сентября США введут дополнительные 10-процентные пошлины на ряд китайских товаров. В ответ Китай остановил закупки американской сельхозпродукции, а также девальвировал юань.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил первого заместителя руководителя Государственной пограничной службы Юрия Гресько и замглавы погранведомства Артура Пименова, назначенных бывшим президентом Петром Порошенко.
Министерство иностранных дел России вручило послу Японии Тоёхисе Кодзуки ноту с выражением решительного протеста после нарушений на Южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами.
Генеральная прокуратура Украины заподозрила бывшего главу Национального банка Валерию Гонтареву и бывшего замглавы администрации экс-президента Петра Порошенко Бориса Филатова в пособничестве в завладении около $6 млн.
Спасатели категорически не рекомендуют выходить на реки Хабаровского края на плавсредствах. Это может быть опасно из-за активного подъёма воды, сообщает TranssibInfo.com со ссылкой на региональное МЧС.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прокомментировал ракетные пуски Северной Кореи. По его словам, КНДР не планирует запускать ракеты большего радиуса действия или межконтинентальные ракеты.
На Черноморский флот впервые прибыли выпускники гражданских вузов. Это около 50 лейтенантов, получивших офицерское звание после окончания университетов и институтов, имеющих в своём составе учебные военные центры, передаёт РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
Заслуженный экономист России, действительный член Российской академии естественных наук (РАЕН) Сергей Сильвестров в беседе с НСН оценил доклад Международного валютного фонда (МВФ), согласно которому падение цен на нефть с 2014 по 2018 год внесло в снижение темпов роста российской экономики больший относительно прогнозов вклад, чем санкции.
Директор Российской премьер-лиги (РПЛ) по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин рассказал, почему было принято решение не переносить матч четвёртого тура «Спартак» — «Динамо», несмотря на обращение МВД.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит инцидент с болельщиками петербургского «Зенита», произошедший в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».