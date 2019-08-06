Das Erste: Уолл-Стрит на коленях — американские акции обваливаются из-за торговой войны с Китаем

Рекордное падение индексов американских акций вызвано торговым конфликтом с Китаем, пишет Das Erste. Недавно КНР девальвировала свою национальную валюту, а также прекратила импорт американских сельхозтоваров: это сильно ударило по экономике США, учитывая, что китайский рынок является важнейшим для американских фермеров.

Индекс Доу — Джонса просел на 2,9%, S&P500 потерял около 3%, а NASDAQ — 3,5%, сообщает Das Erste. Отмечается, что это рекордно низкие показатели для Уолл-Стрит в 2019 году.

Причина падения индексов заключается в торговом конфликте между США и Китаем. Сначала Пекин девальвировал свою национальную валюту (юань), что вызвало беспокойство на мировых рынках, а затем прекратил закупку американских сельхозтоваров, что стало последней каплей. Как отмечает Das Erste, наибольший обвал акций произошёл в сфере промышленности и потребительских товаров.

Китай является одним из важнейших рынков для американской сельскохозяйственной индустрии. К примеру, КНР является крупнейшим в мире импортёром соевых бобов — это наиболее ценный товар американских фермеров. В 2017 году Поднебесная закупила у США почти 33 млн тонн бобов.

Как пишет Das Erste, решение китайского правительства связано с планами администрации Дональда Трампа с 1 сентября 2019 года ввести дополнительные пошлины на китайские продукты.