«Неравное партнёрство»: The Economist рассказал, чем России угрожает сотрудничество с Китаем

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National Interest: успех в холодной войне ошибочно убедил США в их безусловном лидерстве National Interest
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Лихачёв поделился ожиданиями от выступления сборной России на ЧМ по пляжному футболу
Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв в беседе с RT поделился ожиданиями от выступления команды на чемпионате мира 2019 года в Парагвае.
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Лавров отметил интерес Карибских стран к наращиванию диалога с Россией
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с коллегой из Суринама Илдиз Деборой Поллак-Бейгле отметил заинтересованность стран Карибского сообщества в наращивании сотрудничества и политического диалога с Москвой.
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Тренер сборной России по пляжному футболу оценил выступление команды в отборе на ЧМ
Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв в беседе с RT прокомментировал выступление национальной команды в европейской квалификации к чемпионату мира по пляжному футболу 2019 года.
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Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Японии
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 около берегов Японии.
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«Фратрия» назвала поражение «Спартака» от «Тамбова» позором
Объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» прокомментировало поражение команды от «Тамбова» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В РФС уверены, что Россия способна провести лучший ЧМ по пляжному футболу в истории
Генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев выразил уверенность, что России по силам провести лучший чемпионат мира по пляжному футболу в истории.
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СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолёта в Подмосковье
Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолёта в городском округе Серпухов Московской области. Об этом сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте.
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Жена Дадашева: халатность рефери стоила моему мужу жизни
Супруга российского боксёра Максима Дадашева Елизавета Апушкина обвинила рефери поединка с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом в смерти своего мужа.
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МВД: в Москве на несогласованной акции задержали более 1000 человек
Сотрудники правоохранительных органов задержали 1074 человека за различные правонарушения на несанкционированной акции в Москве.
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Владелец Stena Impero рассказал о переговорах об освобождении танкера
Компания — владелец британского нефтяного танкера Stena Impero, задержанного 19 июля Ираном в Ормузском проливе, сообщила о продолжении переговоров об освобождении судна и находящихся на нём моряков.
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Испания обыграла Португалию в финале и стала победителем юношеского Евро-2019
Сборная Испании одержала победу над национальной командой Португалии в финале чемпионата Европы 2019 года по футболу среди игроков не старше 19 лет.
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В Кремле заявили о подготовке визита Путина во Францию в августе
В пресс-службе президента России Владимира Путина заявили, что в настоящий момент ведётся подготовка визита российского лидера во Францию в августе.
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Самсонова не сумела выйти в финал турнира WTA в Палермо
Россиянка Людмила Самсонова потерпела поражение от швейцарки Хиль Белен Тайхман в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории International в итальянском Палермо.
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Три человека погибли в результате ДТП в Ставропольском крае
В Левокумском районе Ставропольского края в результате аварии с участием двух легковых автомобилей погибли три человека, включая ребёнка. Ещё двое пострадавших, в том числе несовершеннолетняя девочка, были госпитализированы.
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Потапова проиграла Севастовой в полуфинале турнира WTA в Юрмале
Россиянка Анастасия Потапова потерпела поражение от латвийки Анастасии Севастовой в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории International в Юрмале.
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Водолазы подняли на поверхность тела погибших при падении самолёта в Подмосковье
Водолазы подняли из воды на поверхность тела двух погибших в результате падения гидросамолёта в реку Ока в Серпуховском районе Московской области.
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«Аякс» обыграл ПСВ в матче за Суперкубок Нидерландов по футболу
Амстердамский «Аякс» одержал победу над ПСВ из Эйндховена в матче за Суперкубок Нидерландов по футболу.
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Главы МИД Японии и США обсудили по телефону КНДР
Госсекретарь США Майк Помпео и его японский коллега Таро Коно провели телефонные переговоры, во время которых они обсудили ситуацию вокруг Северной Кореи.
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Дубль Игнатьева помог «Краснодару» разгромить «Сочи» в матче РПЛ
Футбольный клуб «Краснодар» одержал разгромную победу над «Сочи» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Рябков назвал темы предстоящей встречи по Ирану в Вене
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что главными темами встречи совместной комиссии по Ирану в Вене будут механизм INSTEX и ситуация вокруг реактора в Араке.
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Сборная России выиграла медальный зачёт юношеского олимпийского фестиваля в Баку
Сборная России заняла первое место в общекомандном зачёте на Европейском юношеском олимпийском фестивале 2019 года, который прошёл в азербайджанском Баку.
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Определились все участники финальной стадии ЧМ по пляжному футболу от Европы
По итогам квалификационного турнира к чемпионату мира по пляжному футболу 2019 года в Москве определились все участники мирового первенства от Европы.
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Агент отреагировал на слова Кононова об уходе Мельгарехо из «Спартака»
Агент Хуан Апплеярд, представляющий интересы полузащитника московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо, прокомментировал слова главного тренера команды Олега Кононова о предстоящем уходе его клиента.
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В Тулуне сообщили о новых подтоплениях после выпавших за сутки осадков
В Иркутской области 27 июля за сутки выпала месячная норма осадков, что привело к новым подтоплениям домов и участков в Тулуне и Нижнеудинске. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
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Макрон встретится с Путиным 19 августа
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что проведёт встречу с российским коллегой Владимиром Путиным 19 августа в резиденции форт Брегансон.
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Рублёв пробился в финал турнира ATP впервые за 18 месяцев
Выход в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в немецком Гамбурге стал для россиянина Андрея Рублёва первым за 18 месяцев.
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Рублёв обыграл Карреньо-Бусту и вышел в финал турнира ATP в Гамбурге
Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над испанцем Пабло Карреньо-Бустой в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в немецком Гамбурге.
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Зеленский призвал уволить генерала МВД из-за ролика в сети
Президент Украины Владимир Зеленский призвал уволить главу управления МВД Днепропетровской области Виталия Глуховерю после появления в сети видео, на котором зафиксировано задержание патрульных Нацполиции, остановивших генерала за нарушение правил дорожного движения.
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Ковалёв отказался от боя с Альваресом ради поединка в Челябинске
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе россиянин Сергей Ковалёв заявил, что отказался от поединка с обладателем поясов Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super и Международной боксёрской федерации (IBF) в среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом.
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В ЛНР обвинили пьяных бойцов ВСУ в обстреле жилых домов в Донбассе
Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что пьяные солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) обстреляли из миномётов село Дмитровка в Донбассе.
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Кононов заявил, что Мельгарехо покинет «Спартак»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов заявил, что полузащитник Лоренсо Мельгарехо покинет команду.
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В Иране призвали страны Персидского залива обсудить меры безопасности
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что меры по обеспечению безопасности судоходства в Персидском заливе должны быть совместно разработаны государствами региона.
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Джикия: «Спартак» проигрывает и выигрывает вместе
Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение своей команды от «Тамбова» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Глава Минкомсвязи не поддержал инициативу о «значимых ресурсах»
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков заявил, что категорически не поддерживает идею законопроекта о запрете иностранцам владеть «значимыми информационными ресурсами» в России.
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Кононов взял на себя вину за поражение «Спартака» в матче РПЛ с «Тамбовом»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение своей команды от «Тамбова» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Григорян заявил, что «Тамбов» мог победить «Спартак» с более крупным счётом
Главный тренер футбольного клуба «Тамбов» Александр Григорян прокомментировал победу своей команды над московским «Спартаком» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Волкер допустил возможность визита Трампа на Украину
Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что не исключает, что американский лидер Дональд Трамп может посетить в ближайшем будущем Киев.
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Червиченко: основная проблема «Спартака» — тренер
Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко после поражения от «Тамбова» в третьем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) высказал мнение о причинах неудач команды.
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Филарет проигнорировал заседание синода ПЦУ
Глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) не пришёл на заседание синода новой Православной церкви Украины (ПЦУ).
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Червиченко заявил, что «Спартак» — команда уровня «Сочи» и «Тамбова»
Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко после поражения от «Тамбова» в третьем туре Российской премьер-лиги высказался об уровне команды.
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Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Пётр Маркелов, муж погибшей на Аляске актрисы Вероники Никоновой, рассказал подробности происшествия, которое привело к её гибели.
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В Афганистане объявили о скором начале прямых переговоров с талибами
Афганский министр по вопросам мира Абдул Салам Рахими заявил, что в ближайшие две недели власти начнут прямые переговоры с представителями радикального движения «Талибан»*, сообщает телеканал 1TV.
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Агент отреагировал на слухи об уходе Мельгарехо из «Спартака»
Агент Хуан Апплеярд, представляющий интересы полузащитника московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо, прокомментировал информацию о возможном уходе его клиента из команды.
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В СПЧ прокомментировали несогласованную акцию в Москве
Член Совета по правам человека при президенте России Игорь Борисов прокомментировал действия участников несанкционированной акции в центре Москвы и сотрудников правоохранительных органов.
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Квят о квалификации Гран-при Германии: не думаю, что я мог сделать намного больше
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации 11-го этапа «Формулы-1» Гран-при Германии.
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«Спартак» проиграл «Тамбову» в третьем туре РПЛ
Московский «Спартак» потерпел поражение от «Тамбова» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Лавров призвал разрешить кризис в Венесуэле с помощью диалога
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что политический кризис в Венесуэле надо разрешать только через прямой диалог между правительством страны и оппозицией.
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Пловчиха Мартынова не намерена возобновлять карьеру после дисквалификации
Серебряный призёр чемпионата мира по плаванию 2007 года Яна Мартынова заявила, что не намерена возобновлять спортивную карьеру после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
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В «Слуге народа» назвали возможного кандидата на должность главы Минздрава Украины
Глава избирательного штаба украинской партии «Слуга народа» Александр Корниенко рассказал, кто может возглавить Министерство здравоохранения Украины.
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Фанаты «Спартака» потребовали отставки Кононова во время матча с «Тамбовом»
Болельщики московского футбольного клуба «Спартак» во время выездного матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом» потребовали отставки Олега Кононова с поста главного тренера команды.