Эксперт: конец ДРСМД может стать поводом для ЕС создать собственное ядерное оружие

Население Германии не осознаёт наличия стратегических угроз, связанных с прекращением действия ДРСМД, считает эксперт по безопасности Максимиллиан Тернхалле. Между тем, Европе необходимо защищаться от России, учитывая, что США концентрируют всё больше внимания на Китае. По мнению Тернхалле, в нынешних условиях ЕС стоит задуматься о создании собственного ядерного арсенала.

Германия игнорирует опасность, связанную с прекращением действия ДРСМД — такое мнение высказал эксперт по безопасности Максимиллиан Тернхалле в своём интервью Die Welt. По словам Тернхалле, в России развёрнуты ракеты, с помощью которых можно нанести ядерный удар по Берлину, Дрездену или Ростоку.

Эксперт отмечает, что обвинения российской стороны в нарушении условий ДРСМД, скорее всего, достоверны. При этом он признаёт, что со времён войны в Ираке существует определённая насторожённость к информации, предоставляемой американской стороной.

Тернхалле считает, что подход Ангелы Меркель к России провалился: введение санкций было правильным шагом, однако они не помешали Москве «развивать и развёртывать ракеты SSC-8». Кроме того, на фоне санкций проходила работа по созданию «Северного потока — 2»: таким образом, Москве предоставлялась возможность заработать дополнительные средства, которые можно было бы затем потратить на военные нужды. Впрочем, Тернхалее отметил, что у Германии будет возможность сорвать проект даже после его завершения, заблокировав поставки газа.

Однако же это не будет достаточным ответом на размещение российских ракет, отмечает эксперт: Европе нужно усилять свой оборонительный потенциал. На данный момент Европа защищена американским «ядерным зонтиком», однако существует вероятность того, что США и дальше будут абстрагироваться от защиты европейцев — в том числе и потому, что Вашингтону придётся уделять больше внимания Китаю, имеющему на вооружении уже почти 3000 ракет.

Как отмечает Тернхалле, создание Германией своего ядерного оружия может быть осуществлено лишь в качестве последнего средства, однако совместный ядерный арсенал ЕС является вполне реальным вариантом.

Народу Германии необходимо понять, что экономическое благосостояние, демократию и свободу необходимо защищать, подчёркивает Тернхалле. По мнению эксперта, на данный момент немцы не до конца осознают наличие стратегических угроз.