Немецкий эксперт: мы слишком уязвимы — НАТО нужны ракеты для уничтожения российских командных центров

Европа слишком уязвима, поскольку не способна нейтрализовать «весь спектр угроз» со стороны России, заявил в интервью Süddeutsche Zeitung эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Мёллинг. Именно поэтому НАТО необходимо не только улучшить систему ПВО, но и обзавестись ракетами, которые смогли бы «поразить российские командные центры», призвал политолог.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности уже давно превратился в «макулатуру», заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Мёллинг.

«Соединённые Штаты вышли из соглашения, потому что Российская Федерация на протяжении нескольких лет разрабатывала ракеты средней дальности и тем самым нарушала условия Договора о РСМД», — утверждает Мёллинг.

Речь идёт о российской ракете «Новатор 9М729», которая, по словам немецкого политолога, якобы может «за считанные минуты поразить все без исключения европейские столицы».

«Контроль над вооружениями нельзя осуществлять в одиночку. Здесь необходимы добрые намерения партнёров, а Россия в настоящий момент в партнёры не годится», — констатировал эксперт Немецкого общества внешней политики.

Впрочем, подчеркнул Мёллинг, сейчас главный вопрос заключается всё же в другом: будут американцы и их европейские партнёры вооружаться «неядерным или всё же ядерным оружием, чтобы иметь возможность минимизировать российский потенциал устрашения».

Дело в том, что пока НАТО не в состоянии нейтрализовать «весь спектр угроз» со стороны России, пояснил немецкий политолог.

«Мы, европейцы, слишком уязвимы», — признал эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Мёллинг.

Североатлантический альянс, по мнению эксперта, должен в первую очередь «отреагировать в области неядерных вооружений».

«Это означает, что, с одной стороны, необходимо улучшить систему противовоздушной обороны, чтобы иметь возможность нейтрализовать российские ракеты. С другой, необходим, пожалуй, и наступательный компонент: то есть ракеты, которые смогли бы поразить российские командные центры», — предложил план действий немецкий политолог.