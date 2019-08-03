Немецкий эксперт: мы слишком уязвимы — НАТО нужны ракеты для уничтожения российских командных центров
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности уже давно превратился в «макулатуру», заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Мёллинг.
«Соединённые Штаты вышли из соглашения, потому что Российская Федерация на протяжении нескольких лет разрабатывала ракеты средней дальности и тем самым нарушала условия Договора о РСМД», — утверждает Мёллинг.
Речь идёт о российской ракете «Новатор 9М729», которая, по словам немецкого политолога, якобы может «за считанные минуты поразить все без исключения европейские столицы».
«Контроль над вооружениями нельзя осуществлять в одиночку. Здесь необходимы добрые намерения партнёров, а Россия в настоящий момент в партнёры не годится», — констатировал эксперт Немецкого общества внешней политики.
Впрочем, подчеркнул Мёллинг, сейчас главный вопрос заключается всё же в другом: будут американцы и их европейские партнёры вооружаться «неядерным или всё же ядерным оружием, чтобы иметь возможность минимизировать российский потенциал устрашения».
Дело в том, что пока НАТО не в состоянии нейтрализовать «весь спектр угроз» со стороны России, пояснил немецкий политолог.
«Мы, европейцы, слишком уязвимы», — признал эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Мёллинг.
Североатлантический альянс, по мнению эксперта, должен в первую очередь «отреагировать в области неядерных вооружений».
«Это означает, что, с одной стороны, необходимо улучшить систему противовоздушной обороны, чтобы иметь возможность нейтрализовать российские ракеты. С другой, необходим, пожалуй, и наступательный компонент: то есть ракеты, которые смогли бы поразить российские командные центры», — предложил план действий немецкий политолог.
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