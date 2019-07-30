Welt: немцев больше волнует глобальное потепление, чем ядерное оружие

2 августа истекает срок действия ДРСМД, противоракетный щит над Германией при Трампе стал менее надёжен, а угроза ядерной войны велика, как никогда, но немцев беспокоят только изменения климата, пишет Die Welt. Возможность конца света для них связана с глобальным потеплением, а не с ядерным оружием, о котором в Берлине предпочитают не говорить.

С приходом Дональда Трампа к власти ядерный щит США над Германией стал менее надёжным, а окончание действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) повышает опасность ядерной войны — однако Германия беспокоится только о климате, пишет немецкая газета Die Welt.

В 1983 году на демонстрации против гонки ядерных вооружений в Германии выходили миллионы людей. Сегодня опасность ядерной войны выше, чем когда-либо, — тем более что в пятницу истекает ДРСМД — важнейший договор о контроле над вооружениями, ставший символом окончания холодной войны, отмечает автор статьи. Ни США, ни Россия не хотят продлевать соглашение.

Между тем, Германия не хочет принимать эту проблему во внимание, хотя в 80-е годы она привела к массовым протестам и расколу в обществе, связанному с тем, как относиться к появлению советских ракет.

Теперь ДРСМД просто тихо прекращает своё существование, и невнимание Германии к этой ситуации вызывает недоумение у эксперта по безопасности Максимилиана Терхалле. «Путин построил ракеты. Теперь они установлены и могут грозить Берлину, Дрездену и Ростоку, — подчёркивает немецкий эксперт в Лондоне. — А что в ответ делаем мы, немцы? Едем в летний отпуск».

По версии Терхалле, в отсутствии стратегического мышления виновата, главным образом, Ангела Меркель: она не считает военную сферу составным элементом международной политики, поэтому все дискуссии на военные темы в Германии исключаются из политических дебатов. «Госпожа Меркель игнорировала и подавляла эту тему — и тем самым создавала для непритязательного большинства впечатление, будто тут нет никакой глубокой проблемы», — убеждён эксперт по безопасности. По его версии, именно по этой причине Германия никак не реагирует на прекращение действия договора о контроле над ядерным оружием.

Если немцы в наше время говорят об апокалипсисе, они, как правило, подразумевают экологическую катастрофу, но никак не ядерную, подчёркивает Die Welt. Современное общество в Германии мобилизует опасность конца света из-за глобального потепления, в то время как к угрозе ядерного уничтожения оно равнодушно. Среди сценариев возможного апокалипсиса сегодня наблюдается конкуренция, а у людей в головах хватает места только для одной большой темы, полагает активист движения за мир Кристиан Голла.

Как и некоторые другие эксперты, он считает, что Россия совершенно не заинтересована в нападении на Европу, потому что Москва слишком слаба для противостояния со страной НАТО. Другие, напротив, уверены, что сейчас мир переживает намного более опасные времена, чем в холодную войну, потому что сегодня в игру включился Китай. Если США начнут в восточной Азии войну со стремящимся стать новой сверхдержавой Китаем, ещё не известно, хватит ли у них сил, чтобы одновременно присутствовать в Азии и в Европе и, соответственно, защищать европейские государства.

На недавней встрече в Кёнигсвинтере под Бонном министры иностранных дел Германии и России сказали по поводу ДРСМД лишь пару фраз, продолжает немецкая газета. Хайко Маас отметил, что Германия крайне разочарована в прекращении действия договора и не хочет новой гонки вооружений. В свою очередь, Сергей Лавров добавил, что Россия обеспокоена крахом системы контроля над ядерными вооружениями, который может иметь негативные последствия для международной безопасности.

На этой неделе истекает срок соглашения о контроле над ядерным оружием — а России даже не приходится оправдываться за нарушение договора, заключает Die Welt.