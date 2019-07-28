Spiegel: планы фон дер Ляйен по защите климата честолюбивы, но денег на них нет

Урсула фон дер Ляйен обещает превратить Европу в первый континент с нулевыми выбросами углекислого газа. Планы будущей главы Еврокомиссии в сфере защиты окружающей среды и сохранения климата весьма честолюбивы, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Однако у ЕС для этого слишком мало денег, и где взять недостающие средства, неизвестно.

Планы Урсулы фон дер Ляйен по сохранению климата честолюбивы, однако денег на их осуществление слишком мало, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Будущий председатель Еврокомиссии намерена превратить Европу в «первый континент с нулевым углеродным следом», отмечает автор статьи Петер Мюллер. Но кто за это заплатит?

Замыслы Урсулы фон дер Ляйен весьма амбициозны. В течение первых ста дней на новом посту она собирается представить закон по защите окружающей среды. При этом она обещает «зелёную сделку для Европы» в борьбе с изменениями климата.

Проблема только в том, что найти средства для таких честолюбивых планов не так просто, подчёркивает журналист издания. На отказ от угля денег по-прежнему не хватает. Пока фон дер Ляйен совершает визиты в Париж, Варшаву, Загреб и Рим, страны ЕС занимаются тем, что может существенно ограничить устремления новой главы Еврокомиссии, — бюджетом на 2021 — 2027 год. Германия хочет, чтобы конкретные данные по планированию были представлены в Совете ЕС в октябре, когда фон дер Ляйен ещё даже не вступит в должность.

Для фон дер Ляйен борьба за будущий бюджет — щекотливое дело, потому что это грозит конфликтом с теми главами стран и правительств, которых сначала единогласно номинировали на пост главы Еврокомиссии. С другой стороны, это способ показать Европарламенту, сколько она готова вложить в задачу сохранения климата. Желаемый эффект: добиться, чтобы зелёные, которые на выборах голосовали против фон дер Ляйен, изменили своё мнение и обеспечили будущей главе Еврокомиссии удобное большинство.

Как сообщается в статье, в общей сложности речь идёт о сумме свыше триллиона евро, с помощью которой ЕС хочет показать своим гражданам, что готов потратиться на решение глобальных вопросов. На эти средства должен быть, к примеру, урегулирован миграционный кризис. Кроме того, европейцев должны лучше подготовить к переходу на цифровой формат данных.

Однако, в отличие от первоочередных задач будущего председателя Еврокомиссии, для глав государств и правительств основная цель заключается не в социально приспособленной защите климата, увеличении числа студенческих стипендий или гарантиях детства без нищеты. По подсчётам экспертов, подобные обещания могут быстро сложиться в сумму, превышающую €30 млрд. Вместо этого главы правительств хотят показать своим гражданам, что Брюссель тоже умеет экономить.

В доверительных беседах всплывают данные о том, что в дальнейшем ЕС сможет тратить лишь 1,06% ВВП Евросоюза. За 7 лет эта сумма равняется €1179 млрд. По версии дипломатов ЕС, первое предложение по бюджету после летней паузы будет ещё меньше. Для сравнения, проект еврокомиссара Эттингера предусматривал 1,11% ВВП. Предложение по бюджету ЕС должно учитывать интересы всех стран Евросоюза.

Трудность для фон дер Ляйен состоит в том, что сокращения могут быть произведены, в первую очередь, в той сфере, к которой относится и защита окружающей среды. Предложение Эттингера уже подразумевало снижение трат в этой области. Однако в своей европейской повестке Урсула фон дер Ляйен делает ставку именно на помощь регионам в борьбе с изменениями климата.

Это намерение нельзя назвать неправильным, считает автор статьи. По подсчётам Еврокомиссии, с 2014 по 2020 год примерно €264 млрд — а это около 40% всех средств европейского инвестиционного фонда — будет направлено в проекты, направленные, в том числе, на снижение выбросов углекислого газа в атмосферу. Соответствующие планы охватывают широкий спектр мер, от запуска 130 электробусов в Варшаве до расширения метро в Софии.

«Борьба с изменениями климата в наших городах и регионах выигрывается и проигрывается, — заявил председатель Европейского комитета регионов Карл-Хайнц Ламбертц. — Поэтому региональные фонды ЕС должны укрепляться, а не ослабляться».

Что ещё важнее, фон дер Ляйен стоит тревожиться и о своих «фондах для честного перехода», которые, по оценкам Европарламента, составляют около €5 млрд, вообще не учтённых в проекте Эттингера. На эти средства фон дер Ляйен собирается, по немецкому образцу, оказать помощь тем регионам — в первую очередь, в Восточной Европе — для которых отказ от угля пройдёт особенно тяжело.

Правда, откуда взять деньги для этого, пока неясно, отмечает немецкий журнал. Даже на помощь со стороны президента Франции Эммануэля Макрона, который в целом поддерживает фон дер Ляйен, в данном случае рассчитывать не приходится. Во время визита будущей главы Еврокомиссии в Елисейский дворец во вторник Макрон похвалил амбициозные проекты фон дер Ляйен в сфере защиты климата, однако представитель Франции в Совете ЕС, напротив, ясно дал понять, на чём экономить нельзя ни в коем случае — и это расходы на поддержание сельскохозяйственного сектора, а не на защиту окружающей среды, подчёркивает Der Spiegel.