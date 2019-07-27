Немецкие региональные премьеры: большая часть граждан Германии выступает за отмену антироссийских санкций

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, а также его коллега из земли Бранденбург Дитмар Войдке заявили, что идею об отмене антироссийских санкций поддерживает большинство населения ФРГ, пишет Der Spiegel. Кроме того, Войдке подверг критике недавние слова Урсулы фон дер Ляйен о жёстком курсе по отношению к России, подчеркнув, что не стоит подливать масла в огонь.

Два немецких региональных премьера обратились к правительству ФРГ и к ЕС с требованием изменить политику в отношении России, сообщает Der Spiegel.

«Будучи немецким политиком, я думаю о многих восточногерманских предприятиях, наиболее сильно затронутых санкциями», — заявил премьер министр Саксонии Михаэль Кречмер, раннее призывавший к отмене антироссийских санкций ЕС. По мнению Кречмера, идею об отмене штрафных мер поддерживает большая часть населения Германии, а не только восточные немцы.

Своего саксонского коллегу поддержал премьер-министр земли Бранденбург Дитмар Войдке. Он раскритиковал слова Урсулы фон дер Ляйен, призвавшей к жёсткому курсу в отношении России: «У нас должна быть чёткая позиция, но она не должна быть жёсткой. Не нужно подливать масла в огонь». Войдке также считает, что большая часть немецких граждан желает отмены санкций.

По мнению председателя российско-германского форума Маттиаса Платцека, недавняя встреча Кречмера с Владимиром Путиным может стать решающим фактором на предстоящих выборах в Саксонии, учитывая позитивное отношение восточных немцев к России.