У отношений Запада с Москвой налицо все симптомы новой холодной войны, пишет Der Tagesspiegel. И несмотря на это, подавляющее большинство жителей Восточной Германии всё равно выступает за сближение с Россией, отмечает немецкое издание.

У отношений Запада с Российской Федерацией налицо все симптомы новой холодной войны, и тем не менее подавляющее большинство жителей Восточной Германии желает сближения с Россией, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

Согласно результатам последних опросов, за сближение с Российской Федерацией выступают 54% западных немцев, в случае же с восточными федеральными землями Германии таковых уже насчитывается 72%.

«И такое же количество, пожалуй, считает неверной политику Запада в отношении России», — отмечает автор статьи Керстин Декер.

Чем вообще обусловлена близость восточных немцев к России? — задаётся вопросом журналистка Der Tagesspiegel.

По мнению Декер, жители Восточной Германии лучше понимают Российскую Федерацию «уже потому, что они с ней лучше знакомы». Возможно, по этой причине многим из них сложно представить Крым не в составе России, полагает автор статьи.

«Внутригерманская граница по-прежнему существует: это невидимая эпистемологическая граница. Восток и Запад элементарно думают по-разному», — поясняет журналистка немецкого издания.

Объяснимо и «сильное недовольство» восточных немцев «политикой силы» Запада — в частности, экономическими санкциями против Российской Федерации, продолжает Декер.

«Те, кто родился в ГДР — в стране, название которой в ФРГ долгое время брали в кавычки, — тонко чувствуют подобные вещи. Поскольку они сами были под санкциями, восточные немцы знают, что давление извне скорее способствует единению внутри страны», — пишет автор статьи.

В конечном счёте, признаёт журналистка Der Tagesspiegel, именно благодаря политике разрядки, а не конфронтации и силы, удалось в своё время разрешить конфликт между Востоком и Западом, а также добиться воссоединения Германии.

«Это — главный исторический опыт восточных немцев: его нельзя ни оспорить, ни стереть, ни поставить под сомнение», — констатирует Декер.