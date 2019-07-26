«Знают, что такое давление извне»: Der Tagesspiegel выяснила, почему антироссийская политика Запада восточным немцам не по душе
У отношений Запада с Российской Федерацией налицо все симптомы новой холодной войны, и тем не менее подавляющее большинство жителей Восточной Германии желает сближения с Россией, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.
Согласно результатам последних опросов, за сближение с Российской Федерацией выступают 54% западных немцев, в случае же с восточными федеральными землями Германии таковых уже насчитывается 72%.
«И такое же количество, пожалуй, считает неверной политику Запада в отношении России», — отмечает автор статьи Керстин Декер.
Чем вообще обусловлена близость восточных немцев к России? — задаётся вопросом журналистка Der Tagesspiegel.
По мнению Декер, жители Восточной Германии лучше понимают Российскую Федерацию «уже потому, что они с ней лучше знакомы». Возможно, по этой причине многим из них сложно представить Крым не в составе России, полагает автор статьи.
«Внутригерманская граница по-прежнему существует: это невидимая эпистемологическая граница. Восток и Запад элементарно думают по-разному», — поясняет журналистка немецкого издания.
Объяснимо и «сильное недовольство» восточных немцев «политикой силы» Запада — в частности, экономическими санкциями против Российской Федерации, продолжает Декер.
«Те, кто родился в ГДР — в стране, название которой в ФРГ долгое время брали в кавычки, — тонко чувствуют подобные вещи. Поскольку они сами были под санкциями, восточные немцы знают, что давление извне скорее способствует единению внутри страны», — пишет автор статьи.
В конечном счёте, признаёт журналистка Der Tagesspiegel, именно благодаря политике разрядки, а не конфронтации и силы, удалось в своё время разрешить конфликт между Востоком и Западом, а также добиться воссоединения Германии.
«Это — главный исторический опыт восточных немцев: его нельзя ни оспорить, ни стереть, ни поставить под сомнение», — констатирует Декер.
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