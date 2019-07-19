Das Erste: на «Петербургском диалоге» Маас и Лавров подчеркнули общие интересы, а не разногласия

В ходе «Петербургского диалога» министры иностранных дел России и Германии подчёркивали сферы совпадения интересов, а не разногласия между странами, сообщает телеканал Das Erste. Обеим сторонам ясно, что урегулирование многих кризисов в мировой политике невозможно без участия Москвы. В целом Россия и Германия нацелены на тесное сотрудничество при разрешении международных конфликтов, хотя отменять санкции Берлин не намерен.

Германия и Россия хотят снова более тесно сотрудничать при урегулировании международных конфликтов. Это подтвердили министры иностранных дел обеих стран, Маас и Лавров, на переговорном форуме «Петербургский диалог». В связи с этим Маас указал на темы конфликтов на Украине, в Сирии и Иране. Ни один из этих кризисов невозможно разрешить без России, сказал политик СДПГ.

Высоко над крышами в Петерсберге политики держатся непринуждённо. Эти кадры должны показать, что отношения между Германией и Россией становятся менее напряжёнными, несмотря на все расхождения. Во время продолжительной беседы министры говорят о ядерном соглашении с Ираном, которое хотят сохранить обе страны. Кроме того, за закрытыми дверями обсуждается другая тема — ситуация на востоке Украины. Уже пять лет там сражаются пророссийские сепаратисты и украинские правительственные войска. Теперь достигнуто соглашение о новом перемирии, и, таким образом, возникает надежда на мир.

ХАЙКО МААС, министр иностранных дел Германии: Я думаю, в этом почти забытом кризисе мы достигли момента, который мы должны использовать. Потому что, в конечном счёте, — и это, к сожалению, уже едва ли принимается во внимание — там идёт война.

Обеим сторонам ясно: без Москвы невозможно ответить на неотложные вопросы мировой политики.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, министр иностранных дел России: Мы с Хайко проводим встречи по несколько раз в год, наши сотрудники тоже регулярно проводят встречи. Это помогает взаимопониманию. Самое главное, что мы по-прежнему продолжаем искать пути решения международных и региональных проблем.

Также российский министр иностранных дел отметился в гостевой книге — это явно жест примирения.

БЕТТИНА ШАРКУС, корреспондент Das Erste: Здесь, в Петерсберге, Лавров и Маас подчёркивают области совпадения интересов, а не разногласия в германо-российских отношениях. Однако одно немецкая сторона дала понять абсолютно ясно: экономические санкции в отношении России останутся в силе до тех пор, пока конфликт на востоке Украины не будет завершён.

Дата выхода в эфир 18 июля 2019 года.