SRF: Швейцария сменила гнев на милость — доверие взяло верх над разногласиями с Москвой

В ходе переговоров в Москве главы МИД России и Швейцарии Сергей Лавров и Иньяцио Кассис были расслаблены, в хорошем настроении и произвели впечатление, что доверяют друг другу, передаёт SRF. И это притом что в последнее время в российско-швейцарских отношениях были поводы для недовольства, отмечает швейцарский телеканал.
На встрече в Москве министры иностранных дел Швейцарии и России Иньяцио Кассис и Сергей Лавров вели себя расслабленно, были в хорошем настроении и произвели впечатление, что доверяют друг другу. Вообще-то, это довольно неожиданно, учитывая, что в последнее время в российско-швейцарских отношениях были поводы для недовольства. Так, например, Швейцария обвинила Россию в шпионаже в Центре радиологического и химико-бактериологического анализа в швейцарском городе Шпиц. Несмотря на то что прокуратура по-прежнему ведёт расследование, для политиков эта тема, похоже, уже неактуальна. Репортаж Луции Чирки.
Подобные фотографии увидишь не каждый день: министр иностранных дел России Сергей Лавров лично присутствовал на открытии нового посольства Швейцарии в Москве. Такого хорошего настроения в российско-швейцарских отношениях не было вот уже несколько лет. Во время торжественного открытия посольства фальшивых нот не прозвучало и между куплетами.
На последующих переговорах в центре внимания стояли внешнеполитические темы: в частности, Украина, Сирия и Иран. Разногласия имели место разве что за закрытыми дверями. В свою очередь, итоговая пресс-конференция показала, что после прошлогодних обвинений в шпионаже Швейцария, похоже, вновь доверяет Российской Федерации. Вопрос же о том, может ли Россия гарантировать, что шпионаж не повторится, у Сергея Лаврова и вовсе вызвал недоумение.
СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, министр иностранных дел России:Странно слышать вопрос относительно гарантий от швейцарского гражданина. Обычно нам это говорят англичане, американцы: дайте гарантии, что вы не будете вмешиваться ни в какие наши дела. Мы просим их предъявить факты, которые подтверждают наше вмешательство.
Для швейцарской стороны разногласия с Российской Федерацией теперь, судя по всему, имеют второстепенное значение.
ИНЬЯЦИО КАССИС, министр иностранных дел Швейцарии:Безусловно, есть несколько тем, где наши мнения расходятся. Мы, однако, должны держать перед глазами полную картину, и она скорее позитивна.
К российскому шпионажу относятся прагматично.
ИНЬЯЦО КАССИС:Ситуация нормализовалась, и мы пришли к взаимопониманию. Безупречных отношений не бывает — ни с одной страной.
По крайней мере внешне между Россией и Швейцарией установились более тесные связи, чем во время кризиса в прошлом году.
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