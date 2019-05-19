Standard: швейцарские учёные призвали изучать опасность одежды для здоровья

Одежда может быть опасна для здоровья, предостерегают швейцарские учёные. По их мнению, современные ткани могут содержать множество химикатов и других веществ, которые попадают в лёгкие человека, и связанные с этим риски для здоровья пока ещё слишком плохо изучены, сообщает австрийская газета Der Standard.

Одежда может нести малоизученные риски для здоровья, предостерегают швейцарские учёные. Частицы одежды могут попадать в лёгкие, и пока неясно, какое влияние на здоровье может оказывать этот процесс, сообщает австрийская газета Der Standard.

По версии швейцарских учёных в Лозанне, одежда может содержать многочисленные химические вещества и частицы, которые попадают с неё в воздух. В результате эти частицы могут оседать в лёгких человека. Особенно мало исследованы эффекты, которые способны оказывать на здоровье новейшие материалы, предупреждают швейцарские учёные.

За последние годы материалы, из которых шьётся одежда, претерпели сильные изменения. Появились новые синтетические ткани, защищающие от бактерий и ультрафиолета, отталкивающие влагу и грязь. Сегодня они пользуются большой популярностью — особенно в функциональной одежде. «Но никто не может сказать, не подвергают ли эти новые материалы нас воздействию большего количества химикатов и частиц, чем натуральные волокна», — подчёркивает один из исследователей.

Даже нормальная одежда может содержать огромные количества частиц и субстанций, которые вдыхает её обладатель. Например, это могут быть остаточные частицы никотина от сигаретного дыма, микробы от домашних животных или опасные вещества, применяющиеся в сельском хозяйстве, медицине, промышленности. Проводившиеся ранее исследования показали, что в крови некурящих людей, какое-то время находившихся возле людей с прокуренной одеждой, после этого обнаруживались следы никотина.

Однако возможные риски для здоровья от вдыхания множества частиц и субстанций с одежды пока слишком мало изучены, сообщает австрийское издание. Ясно лишь, что одежда может являться значимым источником частиц и химикатов, которые ежедневно вдыхают носящие её люди. Но пока сложно говорить о том, что конкретно этот факт означает применительно к здоровью человека.

Проводя исследовательскую работу в США, учёные из Швейцарии выяснили, что качество воздуха в отделении для новорожденных влияет на развитие иммунной системы младенцев.

Учёные предостерегают, что риски для здоровья, связанные с частицами и веществами в одежде, крайне мало изучены. Поэтому они предлагают разработать специальные предписания, в соответствии с которыми одежда будет обязательно сопровождаться списком входящих в её состав веществ. До тех пор, пока такие правила не будут разработаны, рекомендуется при покупке одежды обращать внимание на условия производства и регулярно стирать одежду, используя природные моющие средства, заключает Der Standard.