Frankfurter Allgemeine: у населения Германии проблемы с алкоголем

У жителей Германии проблемы с употреблением алкоголя, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine. По данным исследования, ежегодно от последствий злоупотребления спиртными напитками умирает около 74 тыс. немцев. Германия — страна с высоким уровнем потребления алкоголя, поэтому необходимо ограничить доступ к соответствующей продукции и ввести запрет на спиртное для молодёжи до 18 лет, призывают эксперты.

Согласно отчёту Немецкой службы по исследованию алкогольной и наркотической зависимости (DHS), в Германии существует проблема алкоголизма, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Ежегодно от последствий употребления алкоголя и табака в стране умирают около 74 тыс. человек.

Представитель DHS Кристина Руммель предостерегает: алкоголь может быть вреден для здоровья даже в небольших количествах. «В Германии существует проблема с алкоголем», — заявила она.

В 2017 году объёмы потребления алкогольных напитков составили 131,1 л на человека. По словам Руммель, это соответствует примерно 0,36 л в день, то есть чуть больше маленькой порции пива. С 2016-го по 2017 год масштабы употребления алкоголя в стране снизились на 2,38%, однако терять бдительность нельзя, считает немецкий эксперт: «Германия — страна с высоким уровнем потребления алкоголя».

Число людей в возрасте от 10 до 20 лет, которые в 2017 году подвергались стационарному лечению в больнице из-за острого злоупотребления спиртными напитками, остаётся на постоянном уровне и достигает 21 721. В 2017 году в больницах 314 211 раз был поставлен диагноз «психические и поведенческие нарушения из-за алкоголя». Большинство пациентов были представителями мужского пола.

«Наше общество очень привержено алкоголю», — критикует Руммель. По её словам, пить спиртное в Германии нормально, алкоголь присутствует повсеместно. Поэтому нужны ограничения доступности и рекламы спиртных напитков. Повышение цен тоже могло бы помочь сократить потребление алкоголя. Также Руммель требует ввести запрет на алкоголь для молодёжи до 18 лет.

При этом алкоголь — не единственное вызывающее зависимость вещество, которое беспокоит немецкое ведомство. Уровень курения сигарет в последнее время несколько снизился, отмечается в статье. В 2018 году был зафиксирован спад на 1,9%. Всего в Германии было выкурено 74,36 млрд сигарет за год. Зато количество выкуренных сигар и сигарилл возросло на 6,5%. То же касается и курительного табака — тут рост составил 2,7%.

Наряду с алкоголем и табаком проблемы немцев связаны также с азартными играми. В 2017 году денежный оборот на немецком рынке азартных игр составил €46,3 млрд, что соответствует росту в 2,5%. Больше всего денег граждане потратили в игровых автоматах — их прибыль составила 58% от общей прибыли игрового рынка. Автоматы постоянно вызывают желание отыграться после проигрыша, а потому высок риск появления игровой зависимости, предостерегает Frankfurter Allgemeine.