По данным ВОЗ, Литва считается одной из самых «пьющих» стран мира, а попытки властей решить проблему алкоголизма пока не дают заметных результатов. Алкогольное отравление было диагностировано недавно даже у новорождённой девочки: приборы показали, что в крови малышки уже содержится четыре промилле алкоголя. По словам врачей, для её детоксикации может потребоваться несколько недель, передаёт Euronews.
В Клайпедской университетской больнице произошёл уникальный случай: врачи зафиксировали у новорождённой девочки четыре промилле алкоголя в крови. Опытные медики столкнулись с подобным впервые за свою долгую практику.
35-летнюю мать девочки в состоянии алкогольного опьянения привезли в Клайпеду из другого города без документов. У неё обнаружили различные заболевания, возможно, связанные с длительным употреблением алкоголя.
У девочки констатировали признаки инфекции. А на то, чтобы вывести из организма ребёнка алкоголь, может потребоваться несколько недель. Врачи сообщили о случившемся в Службу по защите прав ребёнка.
Литва считается одной из самых «пьющих» стран мира. По данным Всемирной организации здравоохранения, в год на одного местного жителя приходится 13,2 литра чистого алкоголя — больше, чем в любой другой европейской стране.
Власти продолжают отчаянную борьбу с пьянством и алкоголизмом за счёт сокращения доступности алкогольных напитков. За последние годы парламент Литвы ужесточил ряд соответствующих законов. В частности, был увеличен «разрешённый возраст» на покупку алкоголя с 18 до 20 лет.
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Военный корреспондент Министерства обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики Дмитрий Астрахань заявил, что украинские военнослужащие из националистического полка «Азов» вывесили над своими позициями в Донбассе флаг гитлеровской армии.
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