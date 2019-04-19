Euronews: в одной из самых пьющих стран мира родилась девочка с алкоголем в крови

12:06 Путин отметил рост количества любителей хоккея в регионах России Президент России Владимир Путин обратился к участникам и гостям VIII Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги среди любительских команд в Сочи, отметив рост популярности данного вида спорта в регионах страны.

11:56 СМИ: Жертвами ДТП на Кубани стали два участника Stand Up В результате крупного ДТП в Краснодарском крае погибли два участника российского комедийного проекта Stand Up — Денис Маловичко и Елена Зуева. Об этом информирует Пятый канал.

11:56 Гурейро считает, что Овечкин мог бы стать великим фигуристом Российский фигурист Джонатан Гурейро считает, что хоккеист сборной России Александр Овечкин мог бы построить успешную карьеру в фигурном катании.

11:45 В Госдуме оценили заявление ДНР о флаге вермахта на позиции силовиков Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT слова военного корреспондента Министерства обороны ДНР Дмитрия Астраханя, который сообщил о том, что украинские военнослужащие из националистического полка «Азов» вывесили над своими позициями в Донбассе флаг гитлеровской армии.

11:39 Тренер «Порту» признался, что продолжал тренировку после инфаркта Касильяса Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсао рассказал, что не сразу осознал случившееся с голкипером команды Икером Касильясом.

11:34 Военные Израиля засекли пуски 90 ракет из Газы Военнослужащие Армии обороны Израиля зафиксировали пуски 90 ракет со стороны сектора Газа. Об этом говорится в сообщении израильской армии.

11:22 Бразильский боец Андраде поделился планом на бой со Шлеменко Бразильский боец смешанных единоборств Вискарди Андраде собирается нокаутировать россиянина Александра Шлеменко на турнире RCC 6 в Челябинске.

11:21 В ДНР заявили о появлении флага вермахта на позиции силовиков Военный корреспондент Министерства обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики Дмитрий Астрахань заявил, что украинские военнослужащие из националистического полка «Азов» вывесили над своими позициями в Донбассе флаг гитлеровской армии.

11:13 Более 30 кораблей ЧФ провели тренировку в Севастополе и Новороссийске Более 30 кораблей Черноморского флота провели тренировку по противовоздушной обороне в Севастополе и Новороссийске. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на отдел информационного обеспечения флота.

11:10 СМИ: Моуринью ведёт переговоры с «Ромой» По информации прессы, португальский футбольный специалист Жозе Моуринью ведёт переговоры с руководством итальянской «Ромы» на предмет работы главным тренером команды.

11:00 На Урале один военный погиб и четверо пострадали при взрыве боеприпаса В Свердловской области в результате взрыва боеприпаса на полигоне один военнослужащий погиб, ещё четверо получили травмы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

10:56 «Витязь» объявил о назначении Кравеца главным тренером команды Клуб Континентальной хоккейной лиги «Витязь» назначил главным тренером 55-летнего специалиста Михаила Кравеца.

10:51 Порошенко отметил преимущества паспорта Украины перед российским Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что украинский паспорт значительно опережает российский по возможности путешествовать по миру без виз.

10:47 СМИ: «Барселона» заинтересовалась нападающим «Арсенала» Ляказеттом По информации испанской прессы, руководство «Барселоны» рассматривает возможность приобретения нападающего лондонского «Арсенала» француза Александра Ляказетта.

10:43 Израильские военные засекли пуски 50 ракет из сектора Газа Израильские военные засекли пуски 50 ракет из сектора Газа в направлении Израиля, десятки из них перехвачены.

10:37 Пограничники в Крыму усилили режим работы из-за потока украинцев В Крыму пограничники перешли на усиленный пропускной режим работы в связи с возросшим в несколько раз пассажирским и транспортным потоком с Украины.

10:36 «Витязь» продлил контракт с хоккеистом Сёминым Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Витязь» продлил контракт с 35-летним нападающим Александром Сёминым.

10:27 На Кубани возбудили дело после гибели пяти человек в ДТП В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого погибли пять человек и двое пострадали.

10:21 СМИ: Экс-тренер ЦСКА Мессина может возглавить клуб НБА По информации американской прессы, руководство «Кливленд Кавальерс» проведёт собеседование с итальянцем Этторе Мессиной, который рассматривается кандидатом на должность главного тренера команды.

10:19 В Госдуме оценили выступление США и Словакии против «Северного потока — 2» Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT совместное заявление президента США Дональда Трампа и премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини о том, что обе страны выступают против проекта «Северный поток — 2».

10:12 Боксёры Джейкобс и Альварес устроили потасовку на церемонии взвешивания В преддверии объединительного боя в среднем весе чемпион мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Super) Сауль Альварес устроил потасовку с обладателем пояса Международной боксёрской федерации (IFB) Дэниелом Джейкобсом.

10:10 Израильские военные засекли пуск ракеты из сектора Газа Израильская армия сообщила, что зафиксировала пуск ракеты из сектора Газа по территории Израиля.

10:02 В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе» Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.

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09:55 Ракета Falcon 9 с кораблём Dragon стартовала к МКС Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблём Dragon американской компании SpaceX стартовала с мыса Канаверал во Флориде к Международной космической станции.

09:50 Эксперт оценил слова депутата Рады о «братском народе» Политолог, экономист Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся быть вассалами России.

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09:43 СМИ: Хави претендует на должность главного тренера «Бетиса» По информации испанской прессы, экс-футболист «Барселоны» Хави, объявивший о завершении карьеры игрока, может возглавить севильский «Бетис».

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09:29 Эксперт оценил выступление США и Словакии против «Северного потока — 2» Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT совместное заявление президента США Дональда Трампа и премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини о том, что обе страны выступают против проекта «Северный поток — 2».

09:29 Баскетболисты «Портленда» обыграли «Денвер» в матче с четырьмя овертаймами В рамках серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд Трэйл Блэйзерс» обыграл «Денвер Наггетс», сумев одержать победу только в четвёртом овертайме.

09:18 В Раде рассказали, когда украинцы «снова станут братьями» для русских Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Иван Крулько в эфире телеканала NewsOne сообщил, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.

09:17 Свечников поблагодарил фанатов «Каролины» после выхода в финал Восточной конференции НХЛ Российский нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников прокомментировал выход своей команды в финал Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

09:09 СК возбудил дело из-за инцидента с воздушным шаром в Крыму Следователи возбудили уголовное дело в связи с инцидентом, в результате которого ребёнка в Крыму едва не унесло на воздушном шаре в открытое море. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по Республике Крым.

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08:57 Восемь человек погибли из-за циклона «Фани» в Индии По меньшей мере восемь человек погибли из-за обрушившегося на Индию циклона «Фани».

08:54 «Милуоки» победил «Бостон» на выезде и вышел вперёд в серии плей-офф НБА В рамках серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» обыграл «Бостон Селтикс».

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08:07 Шайба Свечникова помогла «Каролине» победить «Айлендерс» и выиграть серию плей-офф НХЛ Благодаря победе над «Нью-Йорк Айлендерс» в четвёртом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), «Каролина Харрикейнз» сыграет в финале Восточной конференции впервые за 10 лет.

07:58 В США 21 человека госпитализировали после скатывания Boeing в реку В американском городе Джексонвилл в штате Флорида 21 человек был госпитализирован после скатывания в реку Boeing 737. Самолёт возвращался с американской военно-морской базы в Гуантанамо на Кубе. На борту находились 136 пассажиров и семь членов экипажа.

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07:30 Новый император Японии впервые обратился к народу Японский император Нарухито, вступивший недавно на престол, впервые обратился к народу с речью.

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06:57 В Москве 4 мая ожидается до +22 °С В Москве в субботу, 4 мая, ожидается до +22 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

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