Daily Telegraph: жители холодных стран заливают алкоголем недостаток солнца

Согласно последнему исследованию Питтсбургского университета, холод и отсутствие солнца напрямую влияют на количество потребления алкоголя, сообщает The Daily Telegraph. Издание отмечает, что таким образом жители стран, получающих сравнительно небольшое количество солнечного света, пытаются почувствовать себя лучше.

Исследователи Питтсбургского университета пришли к выводу, что потребление алкоголя выше в холодных странах с меньшим количеством солнечного света, передаёт The Daily Telegraph.

На основе изучения данных из 193 стран, американские учёные пришли к выводу, что тяжёлые климатические условия способствуют употреблению алкоголя в чрезмерных количествах и развитию заболеваний печени.

В исследовании утверждается, что чрезмерное употребление алкоголя чаще всего встречается в Белоруссии, где с ноября по февраль солнца почти не бывает. В среднем каждый гражданин этой страны выпивает по 17,5 л алкогольной продукции в год*.

При этом в России, где расположен город с самым холодным климатом, а зимой солнце появляется довольно редко, потребление алкоголя лишь немногим уступает соседнему государству. В среднем россиянин употребляет около 11 л алкоголя в год.

«В настоящее время у нас есть доказательства того, что погода, в особенности температура и количество солнечного света, которое мы получаем, в значительной степени влияют на количество потребляемого алкоголя», — приводит издание слова сотрудника шотландской больницы Касл Крейг Питера МакКана.

При этом он отмечает, что основной причиной пристрастия к алкоголю людей, которые живут в тех частях света, где солнце появляется довольно редко, является желание поднять себе настроение и почувствовать себя лучше.

МакКан подчеркнул, что в ряде средиземноморских стран, таких как Испания, также употребляют значительное количество спиртосодержащей продукции. Но при этом жители этих стран не склонны выпивать большое количество за раз.

The Daily Telegraph отмечает, что подобные выводы исследователи сделали на основе последних данных Всемирной организации здравоохранения и Всемирной метеорологической организации.

По информации ВОЗ, уровень употребления алкоголя в Европе остаётся достаточно высоким. Так, почти половина взрослых мужчин рискуют столкнуться с серьёзными заболеваниями или социальными проблемами в силу характера потребления ими алкоголя, сообщает The Daily Telegraph.

*Данные за 2010 год. По последней информации Всемирной организации здравоохранения за 2016 год, в среднем в Белоруссия употребляют 11,2 л алкогольной продукции (прим. ИноТВ).