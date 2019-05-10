Guardian: в век смартфонов британцы стали меньше заниматься сексом

В ходе масштабного исследования учёные выяснили, что британцы стали менее активны в сексуальном плане, пишет The Guardian. Как предполагают специалисты, в эпоху, когда люди всё время сидят в телефонах, их социальная жизнь смешивается с личной, люди чувствуют слишком большую нагрузку и до любви зачастую дело так и не доходит.

По данным нового исследования, британцы всё реже занимаются сексом, в особенности женатые и сожительствующие пары, сообщает The Guardian. Учёные предположили, что за такой тенденцией может стоять занятой образ жизни, а также менее энергозатратные развлечения вроде интернета.

В масштабном исследовании, получившем название Natsal (Национальное исследование сексуальных установок и образа жизни), приняли участие более 34 тыс. человек. Как показали результаты, в период с 2001-го по 2012 год во всех группах наблюдался спад сексуальной активности. Наиболее разительно это было заметно у пар старше 25 лет, женатых или просто живущих вместе.

При этом люди без пары, находящиеся в лучшей физической и психической форме, а также люди, занимающие высокооплачиваемые должности, занимаются сексом чаще. Как отмечает газета, подобная картина наблюдается не только в Великобритании, но и в Австралии, Финляндии, Японии и США в различных возрастных группах.

Тем не менее многие участники британского исследования отмечают, что они недовольны своей сексуальной активностью. В рамках Natsal в 2012 году 51% женщин и 64% мужчин заявили, что хотели бы заниматься любовью чаще, и это существенно больше желающих, чем в 2001 году, когда за более активную сексуальную жизнь высказывались только 39% женщин и 51% мужчин.

Авторы исследования из Лондонской школы гигиены и тропической медицины напоминают, что секс полезен для здоровья и что Национальная служба здравоохранения рекомендует еженедельно заниматься любовью для профилактики болезней. Учёные подчёркивают, что секс улучшает работу иммунной системы, нормализует частоту сердцебиения и давление, а также помогает справиться со стрессом. Более активные в сексуальном плане мужчины и женщины находятся в лучшей форме, чувствуют себя более счастливыми и живут дольше. С другой стороны, также доказано, что люди, испытывающие меньше проблем со здоровьем, чаще занимаются сексом.

Исследования Natsal проводились в 1991-м, 2001-м и 2012 году. Если между первым и вторым наблюдался умеренный рост сексуальной активности респондентов, то показатели последнего поражают резким спадом.

Профессор Кей Уэллингс и её команда, подготовившие исследование, указывают на два явления, совпадающие по времени с общим спадом сексуальной активности: выходом iPhone в 2017 году и глобальным экономическим кризисом 2008 года.

Если о непосредственном влиянии кризиса говорить довольно сложно, то со смартфонами всё куда яснее. В эпоху, когда телефон является неотъемлемой частью человека, куда бы он ни пошёл, его жизнь становится слишком насыщенной и до секса дело попросту не всегда доходит. «Я вижу, как стирается граница между общественной жизнью человека и личной… Вы приходите домой и продолжаете работать, совершать покупки или покупать билеты — всё, кроме… общения. Вы не чувствуете близости, когда всё время сидите в телефоне», — объясняет Уэллингс.

Но при этом, по словам профессора, объяснение может состоять ещё и в том, что отношение людей к сексу в целом изменилось. Ведь после «сексуальной революции» все чувствовали себя обязанными заниматься сексом и говорить о нём, а теперь никто не раздувает вокруг него шумиху.

Судя по результатам исследования, спад сексуальной активности не влияет на уровень рождаемости. Когда пара хочет зачать ребёнка, потенциальные родители просто чаще занимаются сексом. Также пока нет никаких данных о том, что, реже прибегая к интимной близости, люди начали испытывать больше проблем со здоровьем.

Однако в более масштабном плане спад сексуальной активности может говорить о более серьёзных изменениях в обществе в целом и свидетельствовать о всё большей отстранённости людей друг от друга. За явлением могут стоять депрессии, проблемы со здоровьем и в отношениях, которые стали встречаться всё чаще после 90-х годов.