Daily Mail: в Монголии застряли туристы — из-за чумы введён карантин

Туристы из разных стран мира не могут выехать из монгольской провинции Баян-Улгий из-за выявления случаев бубонной чумы, передаёт Daily Mail. По данным издания, карантин в Монголии может продлиться до 21 дня.
Туристы из США, Нидерландов, Германии, Швеции, Швейцарии и Южной Кореи не могут покинуть Монголию после выявления двух случаев чумы, сообщает Daily Mail.
Из-за обнаружения бубонной чумы власти Монголии объявили карантин в провинции Баян-Улгий на западе страны. Ожидается, что туристам придётся провести в местном отеле до трёх недель, прежде чем они смогут отправиться на родину.
Все попытки туристов договориться с местной администрацией и полицией в надежде покинуть город оказались безрезультатными. Кроме того, пока неизвестна дата, когда иностранцы смогут отправиться домой. Предполагается, что соответствующая информация появится не раньше понедельника, 6 мая.
В распоряжении Daily Mail появились кадры, на которых туристы поют песню на шведском языке, пытаясь поднять себе настроение. На других снимках видно, что молодые люди вынуждены выходить из здания отеля в масках.
Среди тех, кто вынужден оставаться в городе Улгий, есть и российские туристы.
«Город закрыт из-за заражённых чумой сурков, — отметила туристка из Кемерово Елена Конева. — Мы собирались покинуть Улгий, чтобы отправиться вглубь Монголии, но все выходы из города были закрыты, и нам не разрешили уехать».
Daily Mail напоминает, что ранее в провинции двое местных жителей умерли из-за заражения чумой, после того как съели сырые почки сурка. Кроме того, под наблюдением местных врачей сейчас находятся 158 человек, которые так или иначе контактировали с погибшими.
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