Бездомных больше, чем солдат: Fox News выяснил, почему полмиллиона американцев живут на улицах

Более полумиллиона американцев ночует на улицах, причём даже богатейшие города страны не справляются с этой проблемой, сообщает Fox News. Как отмечает телеведущий Такер Карлсон, основными причинами бездомности в США являются психические расстройства, алкоголизм, наркомания, запредельные цены на жильё и распад семей.

Такое впечатление, что в больших американских городах бездомные внезапно оказались повсюду. И это не игра вашего воображения. В любую ночь на улицах этой страны спит более полумиллиона человек. Этого достаточно, чтобы десять раз заполнить Yankee Stadium. Сейчас бездомных в Америке больше, чем военнослужащих на действительной службе в армии США! Если бы у бездомных был собственный штат, по населению он не уступал бы Вайомингу. За последние два года, несмотря на рост экономики, выросло и число бездомных, причём более быстрыми темпами.



Кто эти люди, эти сотни тысяч людей? Как и почему они там оказались? Что мы делаем по этому поводу? Что это вообще такое?



Эпицентр проблемы — Западное побережье, и мы отправили нашего продюсера Чарльза Кугера в восьмидневную командировку по семи городам в трёх штатах. То, что он там обнаружил, вполне ожидаемо, но всё равно шокирует. Героиновые наркоманы, живущие вдоль автострад Сиэтла. Университетский городок, отчаянно пытающийся расчистить тротуары, чтобы людям было где ходить. Жилые автофургончики по соседству с домами богатейших людей мира.

Палаточные городки в одном из беднейших уголков Калифорнии, где жильё ничего не стоит. Хм… По всему западу Америки мы нашли места, где разложение, разруха и хаос почти такие же, как в странах третьего мира. Зачастую мы обнаруживаем бездомность и неприкрытую наркоманию там, где никак не ожидали.



Это запутанная проблема, очевидного решения — по крайней мере, единого — нет. Вам, например, объясняют, что это проблема психического здоровья, а государство приложило руку к этому кризису, начав в 1960-е годы выпускать пациентов из психиатрических больниц и закрывать эти больницы. И здесь есть доля истины.

Разумеется, это сыграло свою роль. Но это не объясняет всего. По оценкам властей, около 25 процентов наших бездомных страдают тяжёлыми психическими расстройствами. Это похоже на правду. Но нас поразило то, сколько бездомных — из тех, с кем мы разговаривали — не были психически больны. Многие совершенно связно излагали свои мысли, некоторые даже остроумно.



Другое объяснение: взлетевшие до небес цены на жильё, например, в Калифорнии, вынудили семьи покинуть свои дома. И это тоже может быть фактором, но не исчерпывающим ответом на вопрос о том, что же происходит. Мы ведь обнаружили бездомных и там, где рынок недвижимости обрушился, где можно арендовать квартиру всего за несколько сотен долларов в месяц. Люди рабочих профессий могут позволить себе там проживать.



На самом деле это вопрос наркомании, алкоголизма, финансовых затруднений, медицинских и жилищных расходов, распада семьи. Всё это — причины бездомности. В каждой услышанной нами истории сыграли роль хотя бы некоторые из этих факторов. Но происходящее всё равно сбивает с толку.



Попробуем разобраться — начнём с Сан-Франциско, одного из богатейших городов Земли. Число миллиардеров на душу населения в Сан-Франциско больше, чем в любом другом городе мира. Причина — близость Кремниевой долины, породившей небывалое богатство. Только в этом году на фондовом рынке дебютировали несколько публичных акционерных компаний с многомиллиардным состоянием.

Но за этим богатством скрывается крайнее неравенство. На тротуарах Сан-Франциско живут тысячи бездомных — если вы недавно там бывали, то знаете, что всё так и есть. В городе процветает наркоторговля, в некоторых районах на улицах среди бела дня работают героиновые рынки, и полицейские ничего с этим не делают. Итак, несмотря на своё быстрое экономическое развитие, Сан-Франциско не справляется с проблемой бездомности и с трудом выполняет свои элементарные функции.



Дата выхода в эфир 13 мая 2019 года.