SRF: швейцарцы превращают свои частные бункеры в мастерские, кладовые и парикмахерские

Закон Швейцарии требует, чтобы каждый гражданин был обеспечен местом в бункере, сообщает SRF. Сейчас их количество уже превышает население страны. Однако многие частные бомбоубежища используются не по назначению, превращаясь в кладовые, мастерские, парикмахерские и жилые помещения. В связи с этим и нецелесообразностью их строительства в стране задумались об отмене закона об обеспечении бункерами.

«Швейцарцы готовы к концу света — и устраиваются поудобнее» — такой заголовок опубликовала New York Times 30 лет назад. Да, мы и наши бункеры. У каждого из нас, так или иначе, есть свой. «Каждому гражданину и гражданке необходимо предоставить бомбоубежище в достаточной близости от места проживания» — говорится в соответствующем законе. В этом нет необходимости — больше нет — говорят в Национальном совете. Завтра там будут обсуждать закон об обеспечении бункерами. Но пока что он действует, поэтому вам лучше посмотреть, царит ли в вашем бомбоубежище швейцарская чистота, как этот требует закон. Репортаж Андре Руха.

Они контролируют состояние бункеров. Два проверяющих из гражданской обороны осматривают подвалы частных жилых домов в своём военном округе. Такой контроль во всех бомбоубежищах осуществляется каждые 10 лет.

РЕТО БРОТШИ: Добрый день. Гражданская оборона кантона Гренхен. Мы хотели бы проверить ваше убежище.

В большинстве случаев контролёров встречают хорошо убранные бомбоубежища. Бункер — это кладовая нации.

ПЕТЕР БЁХИ, владелец дома: Это место для зимних вещей, лыж, вещей к Рождеству, декораций и вина.

Хранить личные вещи разрешено. Однако должно хватить суток на то, чтобы их убрать. В некоторых подвалах царит такой хаос, что сделать это будет тяжело.

РЕТО БРОТШИ, контролёр: Мы как-то находили в подвале мастерскую, парикмахерскую. Некоторые части превратили в жилые помещения — такое мы тоже видели.

Но в большинстве случаев для претензий повода нет. Контролёры ремонтируют резиновое уплотнение, а также проверяют, работает ли система кондиционирования. Иногда они даже очищают запасной выход. Швейцарцы с любовью ухаживают за своими бункерами. В этом они — чемпионы мира. Всего в Швейцарии 360 000 бомбоубежищ с кроватями на 9 миллионов человек — что превышает численность населения.

Больше всего бомбоубежищ в кантоне Граубюнден. Степень покрытия составляет 144%. 100% — это когда на одного жителя приходится одно место в бункере. Все светло-зелёные кантоны достигли этого значения. Меньше всего бункеров в кантоне Женева. С покрытием в 72% там мест для всех недостаточно.

Строительство новых бункеров непрерывно продолжается. Этого требует закон. Тот, кто строит жилой комплекс с более чем 38 комнатами, должен также построить укрытие. Каждый год в Швейцарии строятся новые бункеры для 50 000 человек. Это не устраивает Магдалену Кюнг из «Группы Швейцария без армии».

МАГДАЛЕНА КЮНГ, представитель «Группы Швейцария без армии»: По моему мнению, в том, что у нас по всей Швейцарии существуют плотная сеть бомбоубежищ, а также обязательство по строительству новых бункеров, нет смысла, если они не соответствуют сегодняшним, реальным угрозам обществу, как, например, глобальное потепление.

В командных пунктах гражданской обороны на ситуацию смотрят по-другому: бункеры нужны — особенно на фоне глобального потепления.

ПЕТЕР ХУБЕР, руководитель гражданской обороны в кантоне Золотурн: Я убеждён, что в будущем в случае эвакуации они будут использоваться чаще. Например, в случае наводнений, когда их строят в школьных зданиях на возвышенности, или в случае химических катастроф. Люди этого очень сильно опасаются, когда видят, что перевозят по дорогам и железнодорожным путям.

Закон об обеспечении бункерами предоставляет выгодные заказы многим, специализирующимся на их строительстве предприятиям. К примеру, здесь делают раздвижные бронированные стены для больших бункеров. Частные домовладельцы каждый год тратят на бункеры 80 миллионов франков. Для многих предприятий это выгодный бизнес.

КРИСТОФ ЗИНЕГР, директор строительной компании Mengeu: Дойная корова — это, конечно же, контракты на строительство бомбоубежищ. Это действительно так. То есть бронированных дверей, заслонок. То, что первым используется во время строительства и бетонируется.

Деньги, которые тратятся на бункеры, она бы потратила по-другому.

МАГДАЛЕНА КЮНГ: Я бы эти миллионы, а также другие деньги, которые тратятся на вооружение, потратила бы на борьбу с глобальным потеплением и поиск решения этой проблемы.

Сотрудники гражданской обороны убеждены, что нужно ухаживать не только за уже построенными бункерами, но и строить новые, так как население растёт.

Дата выхода в эфир 13 июня 2019 года