Frankfurter Allgemeine: швейцарские учёные открыли миру музыкальный сыр

Различные музыкальные направления могут повлиять на вкус и запах сыра во время его созревания, сообщает Frankfurter Allgemeine. К такому выводу пришли учёные из Швейцарии. К примеру, «наслушавшись» хип-хопа, швейцарский Эмменталь стал мягче и ароматнее. А некоторым понравился «спокойный классический» вкус сыра, созревшего под Моцарта.
Петь песни сыру во время его созревания. Это может улучшить его вкус. Звучит забавно, но таков результат высоконаучного эксперимента в Швейцарии. В коммуне Бургдорф в Берне головки сыра Эмменталь месяцами подвергали воздействию самой разной музыкой: от Моцарта до рока. Для сравнения, одна из головок созревала в тишине. Вывод музыкальных экспертов из Бернской высшей школы искусств однозначен.
ПЕТЕР КРАУТ, Бернская школа искусств: Мы провели два исследования. Одно научное и второе с жюри экспертов. И оба показали, что разница есть. Разница во вкусе и запахе в зависимости от того, какой сыр какому музыкальному воздействию подвергался.
Вкус сыра, которому играли хип-хоп, был мягче и ароматнее, сказали в жюри. Но другие «сорта» также восхитили экспертов.
БЕНЬЯМИН ЛУЗУЙ, повар и член жюри:Мне больше всего понравился сыр, созревший под Моцарта. Я слушаю Моцарта не каждый день, но я бы сказал, что в небольшом количестве спокойная классическая музыка идёт сыру на пользу.
Информация об эксперименте распространилась среди ценителей сыра.
БИТ ВАМПФЛЕР, сыровар:Мне звонят люди и спрашивают, есть ли у меня сыр, который созревал под балканскую музыку, блюз или песни группы AC/DC. Так почему бы не включать музыку для поклонников определённых музыкальных направлений.
Следующим шагом учёные проведут биохимические исследования. Они хотят узнать, есть ли какая-нибудь разница по составу между нормальным и музыкальным сыром.
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