Frankfurter Allgemeine Оригинал

Frankfurter Allgemeine: швейцарские учёные открыли миру музыкальный сыр

Материал представлен в переводе ИноТВ
Различные музыкальные направления могут повлиять на вкус и запах сыра во время его созревания, сообщает Frankfurter Allgemeine. К такому выводу пришли учёные из Швейцарии. К примеру, «наслушавшись» хип-хопа, швейцарский Эмменталь стал мягче и ароматнее. А некоторым понравился «спокойный классический» вкус сыра, созревшего под Моцарта.

Петь песни сыру во время его созревания. Это может улучшить его вкус. Звучит забавно, но таков результат высоконаучного эксперимента в Швейцарии. В коммуне Бургдорф в Берне головки сыра Эмменталь месяцами подвергали воздействию самой разной музыкой: от Моцарта до рока. Для сравнения, одна из головок созревала в тишине. Вывод музыкальных экспертов из Бернской высшей школы искусств однозначен.  

ПЕТЕР КРАУТ, Бернская школа искусств: Мы провели два исследования. Одно научное и второе с жюри экспертов. И оба показали, что разница есть. Разница во вкусе и запахе в зависимости от того, какой сыр какому музыкальному воздействию подвергался.
 
Вкус сыра, которому играли хип-хоп, был мягче и ароматнее, сказали в жюри. Но другие «сорта» также восхитили экспертов.
 
БЕНЬЯМИН ЛУЗУЙ, повар и член жюри: Мне больше всего понравился сыр, созревший под  Моцарта. Я слушаю Моцарта не каждый день, но я бы сказал, что в небольшом количестве спокойная классическая музыка идёт сыру на пользу.
 
Информация об эксперименте распространилась среди ценителей сыра.
 
БИТ ВАМПФЛЕР, сыровар: Мне звонят люди и спрашивают, есть ли у меня сыр, который созревал под балканскую музыку, блюз или песни группы AC/DC. Так почему бы не включать музыку для поклонников определённых музыкальных направлений.
 
Следующим шагом учёные проведут биохимические исследования. Они хотят узнать, есть ли какая-нибудь разница по составу между нормальным и музыкальным сыром.
 
Дата выхода в эфир 18 марта 2019 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Frankfurter Allgemeine Германия Европа
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