Focus: переговоры Мааса и Лаврова на «Петербургском диалоге» — признак разрядки в российско-германских отношениях

Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас встретятся на полях форума «Петербургский диалог» в Бонне, сообщает Focus Online. Как отмечает издание, столь высокопоставленные гости посещают форум впервые с 2013 года, что является признаком разрядки в отношениях между Россией и Германией. Ещё до начала мероприятия Хайко Маас отметил, что без России не удастся добиться устойчивого мира в Европе.
«Без России мы не сможем ответить на наиболее актуальные вопросы мировой политики. Мы сумеем добиться устойчивого мира в Европе, только если будем сотрудничать», — заявил глава немецкого МИД Хайко Маас непосредственно перед началом российско-немецкого форума «Петербургский диалог», проходящего в Бонне. Как отмечает Focus Online, впервые с 2013 года форум посетят министры иностранных дел обеих стран.
По словам Хайко Мааса, в ходе встречи с Сергеем Лавровым он планирует обсудить сохранение ядерной сделки с Ираном, будущее контроля за вооружениями и ситуацию на юго-востоке Украины. «В последнее время мы видели проблески надежды в ситуации в Донбассе. Россия должна внести конструктивный вклад, чтобы эти позитивные сигналы поспособствовали движению навстречу миру», — отметил Маас. Издание пишет, что возвращение российского и немецкого министров иностранных дел на «Петербургский диалог» расценивается как признак разрядки в отношениях Москвы и Берлина.
Речь на форуме также пойдёт и о строительстве «Северного потока — 2», сообщает Focus Online. По словам Сергея Лаврова, работы протекают по графику: 60% от общей протяжённости газопровода уже проложено. Кроме того, глава российского МИД прокомментировал критику проекта со стороны США и многих стран ЕС: «Удивительными являются упрямые попытки определённых сил вставлять палки в колёса этому проекту, в попытках предотвратить его реализацию».
Несмотря на многочисленные призывы остановить проект, Германия выступает против критики «Северного потока — 2». Как отмечает немецкое правительство, постройка газопровода экономически необходима, поскольку собственная добыча газа странами Европы резко снизится к 2035 году (при этом уровень спроса на газ останется неизменным).
Заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что власти республики готовы к проведению чемпионата Европы по водным видам спорта 2024 года на высшем организационном уровне.
Севастопольские сельскохозяйственные предприятия собрали более 21,7 тыс. тонн винограда в 2019 году, что на 13,6% превышает результат 2018-го. Это рекордный показатель за последние пять лет, передаёт РИА Новости Крым.
Член комитета Государственной думы по охране здоровья Николай Герасименко в беседе с «Парламентской газетой» прокомментировал предложение производителей снять ограничение на продажу в России пивных напитков крепостью более 7%.
Ольга Алисова, сбившая насмерть шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе в 2017 году, вышла на свободу. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах, информацию подтвердили в колонии-поселении, где женщина отбывала срок.
Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе выступления на Парижском форуме мира отметил, что Россию часто обвиняют в самых различных событиях, происходящих по всему миру, поэтому его удивило отсутствие обвинений по ситуации в Боливии.
Новые площадки для сдачи норм ГТО будут размещены в Ижевске в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
В Ставропольском крае в лесу обнаружили мобильный телефон 16-летней девочки, которая утром 11 ноября пропала после того, как вышла из дома. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Ставрополью.