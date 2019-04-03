Маас: холодная война закончилась, и решения из прошлого столетия нам не помогут

«Холодная война закончилась, Варшавского договора больше нет, и стены в Германии тоже», — напомнил министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время заседания Совбеза ООН. Он предостерёг от гонки вооружений и подчеркнул, что к нынешним вызовам ответы прошлого столетия неприменимы.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас предостерёг от возвращения к логике времён холодной войны и гонки вооружений, сообщает N-TV. «Холодная война закончилась, Варшавского договора больше нет, и стены в Германии тоже, — заявил он во время заседания Совбеза ООН. — Поэтому к нынешним вызовам неприменимы ответы прошлого столетия».

Это было первое заседание Совета безопасности с 2012 года, на котором обсуждались вопросы ядерного разоружения. Маас председательствовал на мероприятии, так как с понедельника Германия на месяц возглавила орган.

Расторжение американцами Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности вызвало опасения, что в мире может снова начаться ядерная гонка. Действие соглашения будет прекращено второго августа, напоминает N-TV. Маас скептически относится к возможности его спасти. Россию и США волнует, что договор не распространяется на Китай и Северную Корею, объяснил он. Но включить эти страны в соглашение будет «непросто», признал глава МИД Германии.