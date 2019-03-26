N-TV: у ворот немецкой авиабазы начались демонстрации против ядерных бомб США

У главных ворот авиабазы Бюхель в Германии проходит демонстрация за ядерное разоружение, сообщает N-TV. Её участники требуют, чтобы Берлин дистанцировался от планов по модернизации хранящихся там ядерных бомб США и наконец-то подписал Договор о запрещении ядерного оружия. Также протестующих беспокоит отмена ДРСМД.
У авиабазы Бюхель в Германии проходят протесты против хранящихся там американских ядерных бомб, сообщает N-TV. У главных ворот военного объекта начался пикет в рамках кампании «Бюхель повсюду! Ядерное разоружение — сейчас». Это мероприятие положит начало 20-недельным демонстрациям.
«Мы требуем, чтобы немецкие власти открыто поддержали разоружение. Они должны дистанцироваться от планов по модернизации ядерных бомб в Бюхеле и наконец-то подписать Договор о запрещении ядерного оружия», — требуют участники акции. Они также обеспокоены, что отмена Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) приведёт к новой ядерной гонке на территории Европы.
По неподтверждённой информации, на немецкой авиабазе Бюхель всё ещё находятся 20 американских ядерных бомб, которые по мощности в четыре раза превосходят снаряды, использованные в Хиросиме. В случае ядерного конфликта немецким люфтваффе предписано сбросить их на противника, поясняет N-TV.
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