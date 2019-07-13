Сопредседатель «Петербургского диалога»: все пути к сближению России и Германии открыты

Россияне переносят конфликты лучше, чем немцы, поэтому Германии следует запастись терпением в том, что касается ситуации на востоке Украины, считает сопредседатель «Петербургского диалога» Рональд Пофалла. В интервью Rheinische Post он рассказал, что русская душа чрезвычайно гостеприимна и дружелюбна к немцам, и все пути к сближению обществ двух стран открыты. Участие в форуме глав МИД Германии и России Пофалла также считает хорошим знаком и большим прогрессом.

В преддверии российско-немецкого форума «Петербургский диалог», который в этом году пройдёт в Бонне, его сопредседатель Рональд Пофалла рассказал в интервью Rheinische Post о своих ожиданиях.

В первую очередь, Пофалла выразил благодарность министрам иностранных дел России и Германии Сергею Лаврову и Хайко Маасу за то, что они примут участие в «Петербургском диалоге». По его словам, это большой шаг, потому что после присоединения Крыма к России форум перестал быть частью правительственных консультаций между странами. Теперь же российская и немецкая сторона вновь возобновляют официальный диалог на этой платформе, и это большой прогресс, уверен Пофалла.

«Это однозначно позитивный знак, — подчеркнул он. — Два или три года назад это ещё было невозможно. Тем самым они точно хотят задокументировать, что немцы и русские должны и дальше поддерживать диалог».

В то же время, Пофалла отметил, что ситуация на востоке Украины по-прежнему остаётся неизменной. С его точки зрения, Россия могла бы позаботиться о том, чтобы обеспечить там настоящее и продолжительное прекращение огня. Это стало бы первым шагом для начала переговоров об отмене санкций. Кроме того, Москва могла бы перестать привлекать к дискуссиям представителей Крыма и подчёркивать его принадлежность к России, потому что это мешает диалогу и препятствует проведению некоторых встреч.

По замечанию сопредседателя «Петербургского диалога», президенту Путину приходится ежегодно вкладывать миллиарды евро в сохранение баланса в конфликте на востоке Украины, а при настоящем перемирии эти средства могли бы пойти на пользу российскому обществу, а ЕС бы постепенно отменял антироссийские санкции.

В интервью Rheinische Post Пофалла заявил: «Мы должны быть терпеливыми. Русские могут лучше обходиться с конфликтом, чем немцы». При этом он пояснил: «Немецкое общество нетерпеливо ищет решений, а российская ментальность может дольше жить с разногласиями. Иногда найти новые решения помогает только время».

Также сопредседатель «Петербургского диалога» поделился с журналистами издания своей версией того, почему жители востока Германии относятся к России совершенно иначе, чем западные немцы. С его точки зрения, на востоке русский всегда был первым иностранным языком, а к Советскому Союзу там было совсем иное отношение, чем в Западной Германии. На западе особенно интенсивно учили английский и французский и ориентировались на соответствующие страны. «Я думаю, это тоже причина, почему в новых землях к России относятся с большим пониманием, чем в старых», — объяснил Пофалла.

Сам он относит себя к числу «понимающих Россию», хотя родился на западе Германии. Его отец провёл много лет в белорусском и российском плену, и Рональд Пофалла много говорил с ним о России. При этом его отец рассказывал, что даже к военнопленным там относились с большим уважением.

Также глава «Петербургского диалога» обратил внимание на то, что «русская душа, прежде всего, очень дружелюбна к немцам», хотя в годы войны русские претерпели от немцев много страданий. Кроме того, по мнению Пофаллы, русская душа отличается «чрезвычайной гостеприимностью». «И если мы ещё примем во внимание, насколько хорошо русские могут жить с надломами и конфликтами, то все двери открыты для того, чтобы снова сблизить оба наших общества», — убеждён сопредседатель русско-немецкого форума.

На предстоящем «Петербургском диалоге» речь пойдёт об экологии и отказе от угля как энергоресурса, о налаживании более интенсивного школьного и студенческого обмена и об отмене виз для российской молодёжи до 25 лет, рассказал Пофалла в интервью Rheinische Post.