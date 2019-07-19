Die Welt: Урсула фон дер Ляйен пообещала диалог с Россией «с позиции силы»

Россия не прощает слабости, поэтому Европа должна говорить с ней с позиции силы и сохранить антироссийские санкции, считает экс-министр обороны Германии и будущий председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В интервью немецкой газете Die Welt она осудила «враждебное поведение» Москвы, а также призвала США к более тесному сотрудничеству с Европой и к борьбе с общими противниками.
Избранная на пост председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен убеждена, что антироссийские санкции должны сохраняться в силе. Об этом она рассказала в интервью немецкой газете Die Welt, раскритиковав «враждебные» действия Москвы.
«Кремль не прощает слабости. С позиции силы мы должны придерживаться антироссийских санкций», — подчеркнула экс-министр обороны Германии в беседе с журналистами. Впрочем, по её мнению, параллельно с этим следует предлагать России диалог.
Кроме того, Урсула фон дер Ляйен резко осудила российскую политику последних лет, охарактеризовав её как «враждебное поведение»: с «нарушения международных правил, например, противоправной аннексии Крыма*, и до попытки расколоть Европу как можно сильнее».
В то же время будущая глава Еврокомиссии довольна тем, как Запад реагирует на провокации, отмечает Die Welt. «Мы, европейцы, становимся лучше в разоблачении дезинформационных кампаний из России и обращении с распространением фейковых новостей в социальных сетях, — заявила фон дер Ляйен. — Это наша прерогатива как демократии, давать ответ при помощи прозрачности, свободной прессы и открытых обсуждений».
Также Урсула фон дер Ляйен призвала к совместным действиям с Европой Соединённые Штаты. «Я хочу позаботиться о том, чтобы наши американские друзья никогда не забывали, что мы сидим по одну сторону стола», — подчеркнула она в разговоре с немецкими журналистами. Как будущий председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен высказалась за то, чтобы США и ЕС были лучше связаны между собой и выступали против общих противников, вместо того чтобы бороться друг с другом.
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