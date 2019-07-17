Das Erste: в Берлине «карьерный скачок» фон дер Ляйен обрадовал далеко не всех

В мире избрание бывшего министра обороны ФРГ главой Еврокомиссии расценили как успех Германии, передаёт Das Erste. Политики в Берлине, однако, отреагировали на «карьерный скачок Урсулы фон дер Ляйен на самый верх ЕС» по-разному и более критично, отмечает немецкий телеканал.

За границей избрание Урсулы фон дер Ляйен расценили как успех Германии. Политики в Берлине, однако, отреагировали по-разному и более критично. Репортаж Киры Рутковски.

Более пяти лет это была её работа. Министр обороны Германии стала главой Еврокомиссии — карьерный скачок на самый верх ЕС. С этим её поздравили в Союзе ХДС/ХСС.

МАРКУС ЗЁДЕР, премьер-министр Баварии, председатель ХСС: Я рад за Европу и отдельно за неё. Для некоторых партий это, однако, повод, переосмыслить свою политику. Для СДПГ, как говорится, печально, печально, печально.

Дело в том, что её выдвижение вызвало спор в правительственной коалиции. Социал-демократы не хотели за неё голосовать. Впрочем, после избрания они её всё-таки поздравили, правда, дали понять, что ожидают от неё многого.

ТОРСТЕН ШЕФЕР-ГЮМБЕЛЬ, временный председатель Социал-демократической партии Германии: В частности, достижение большего социального равенства в Европе как фундамент нашего общества. Активно проводить политику по защите окружающей среды, созданию перспективной экономики с надёжными гарантиями трудовых прав. В первую очередь, однако, более настойчиво бороться за мир и справедливость в мире.

Некоторые представители оппозиции в бундестаге и вовсе считают избрание фон дер Ляйен ошибкой.

БЕАТРИС ФОН ШТОРХ, заместитель председателя фракции «Альтернативы для Германии» в бундестаге: Она придерживается откровенно левого курса. Об этом она объявила. И выступает против того, за что мы боремся в Европе: за Европу национальных государств, поскольку демократия возможна только на национально-государственной основе.

АЛЕКСАНДР ГРАФ ЛАМБСДОРФФ, заместитель председателя фракции Свободной демократической партии Германии в бундестаге: Мы были бы рады, если бы пост главы Еврокомиссии занял один из трёх первоначальных основных кандидатов. Европарламент, однако, не смог договориться. Затем пришлось выбирать между госпожой фон дер Ляйен и затяжной неопределённостью в ЕС. И я считаю, что в сложившейся международной обстановке Европа просто не может себе этого позволить.

В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она с нетерпением ждёт сотрудничества со своим бывшим министром обороны.

Дата выхода в эфир 17 июля 2019 года.