Spiegel: фон дер Ляйен рассказала, чем займётся, если возглавит Еврокомиссию
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен провела официальные переговоры с фракцией либералов в Европарламенте и рассказала о том, какие темы особенно важны для неё как для возможного лидера Еврокомиссии, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Как отмечается в статье, фон дер Ляйен номинировали в качестве кандидата на пост главы Еврокомиссии.
Выступая перед депутатами Европарламента, министр обороны Германии озвучила некоторые из своих целей в случае, если она займёт предполагаемую должность в ЕС. Так, по мнению фон дер Ляйен, еврозона и зона Шенгена должны принимать новые страны ЕС, как только те выполнят все необходимые для этого условия.
Кроме того, фон дер Ляйен намерена бороться за укрепление гендерного равенства среди еврокомиссаров. В качестве председателя Еврокомиссии она собирается обязать страны ЕС предлагать на пост еврокомиссара одновременно мужчину и женщину.
В том, что касается защиты климата, одной из главных целей должно стать отсутствие отрицательного воздействия на климат. Для этого необходимо резко ограничить выбросы вредных веществ и заниматься сохранением ресурсов и их возобновлением, например, через лесопосадки.
Первым заместителем председателя Еврокомиссии, по версии фон дер Ляйен, должен стать социал-демократ Франс Тиммерманс. Представительница датских либералов Маргрет Вестагер должна сохранить высокую позицию. На выборах в Европарламент в мае они оба выступали в качестве основных кандидатов, напоминает издание.
Также фон дер Ляйен планирует активно выступить за единые правила в миграционной политике и урегулировании ситуации с беженцами. Необходимы всеохватывающие правила по поводу того, кто имеет право притязать на получение статуса беженца в ЕС.
Помимо этого, министр обороны ФРГ намерена продвигать планы по созданию общей европейской армии. Предстоящее соглашение по брекситу она считает хорошим, но продолжает надеяться на то, что Великобритания останется в составе ЕС. В случае выхода государства из Евросоюза, важно сохранить хорошие отношения, а также оставить открытой границу между Ирландией и Северной Ирландией, считает фон дер Ляйен. Кроме того, она заявила о том, что поддерживает требование проведения демократической конференции по реформированию ЕС.
Таким образом, это выступление Урсулы фон дер Ляйен стало первым, когда она конкретно сформулировала свои цели в европейской политике, с тех пор как её неожиданно номинировали как кандидата на пост председателя Европейской комиссии, подчёркивает Der Spiegel.
Действующий глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и многие депутаты Европарламента раскритиковали выставление кандидатуры фон дер Ляйен, потому что тем самым Совет ЕС нарушил модель, в соответствии с которой необходимо предлагать основных кандидатов.
Либеральная фракция пока не решила, будет ли она голосовать за фон дер Ляйен. По словам лидера фракции, это будет зависеть от того, согласится ли она на их требования. Социал-демократы пока тоже оставляют открытым вопрос о поддержке немецкого министра, в то время как зелёные отнеслись к её кандидатуре скорее скептически, заключает Der Spiegel.
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