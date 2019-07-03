El País: в новом руководстве Евросоюза впервые будет соблюдён принцип гендерного равенства

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Глава МИД Польши: ЕС слаб, и ему следует всегда прислушиваться к США TVN24
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NZZ: западный кинематограф открыл для себя мир российских катастроф Neue Zürcher Zeitung
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Thüringer Allgemeine: Путин вернул русским гордость — для них это важнее неведомой свободы Thüringer Allgemeine
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CNN: Кремль пригласит Трампа на празднование Дня Победы в следующем году CNN
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Обозреватель Hill: чтобы противостоять России, США необходимо ликвидировать отставание в Арктике Hill
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Der Tagesspiegel: «причуда» кремлёвского аскета породила массу слухов Der Tagesspiegel
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Guardian: Путин прав насчёт краха либерализма, но в этом есть и вина Европы Guardian
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Эрдоган: Трамп пообещал, что санкций за С-400 не будет Hürriyet Daily News
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СМИ: «Фенербахче» интересуется футболистом сборной России Кудряшовым
Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» заинтересован в приобретении защитника сборной России Фёдора Кудряшова.
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МИД России: Запад подталкивает Киев к продолжению политики Порошенко
В Министерстве иностранных дел России отметили, что заявления украинского лидера Владимира Зеленского относительно включения Украины в перечень стран — импортёров канадского оружия, а также скорого заключения с Канадой соглашения о поставках бронетранспортёров для нужд ВСУ означают, что Запад подталкивает Киев к продолжению политики украинского президента Петра Порошенко.
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Мэй выразила соболезнования в связи с гибелью моряков-подводников
Британский премьер Тереза Мэй выразила соболезнования семьям 14 моряков-подводников, погибших в результате ЧП на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
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Боец Ян заявил о намерении выступить на турнире UFC в Москве
Российский боец смешанного стиля Пётр Ян признался, что хочет выступить на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.
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Боец Ян рассказал о дальнейших планах в UFC
Российский боец смешанного стиля Пётр Ян рассказал о своём восстановлении после травмы и дальнейших планах в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
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Эксперт назвал фаворита в матче за Суперкубок России
Экс-футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с «Невскими новостями» назвал фаворита в матче за Суперкубок России.
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Климкин не исключил, что будет баллотироваться на пост мэра Киева
Глава украинского МИД Павел Климкин в беседе с изданием Liga.net не исключил, что будет баллотироваться на пост мэра Киева.
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На Украине зарегистрировано белорусское «Движение солидарности «Разам»
Белорусское «Движение солидарности «Разам» зарегистрировано на Украине. Как отмечается, цель создания данной организации — развитие украинско-белорусских отношений.
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Хохлов ответил Широкову по поводу результатов «Динамо»
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов ответил на слова бывшего спортивного директора клуба Романа Широкова, который выразил мнение, что со своим составом бело-голубые должны были занять более высокое место в прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В ПАСЕ прокомментировали отзыв Украиной приглашений наблюдателям
Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье оценила решение Украины отозвать приглашение наблюдателям на выборах в Верховную раду 21 июля.
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Сенатор оценил украинский законопроект о противодействии сквернословию
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT зарегистрированный в Верховной раде законопроект о противодействии сквернословию.
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Хохлов заявил, что «Динамо» не рассматривало вариант приобретения Глушакова
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов ответил на вопрос, рассматривал ли клуб вариант приглашения в команду бывшего капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова, который в итоге перешёл в грозненский «Ахмат».
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Фестиваль Дениса Мацуева открывается 3 июля в Суздале
Фестиваль Дениса Мацуева Alma Mater открывается 3 июля в Суздальском кремле, сообщает kp.ru. Он продлится до 4 июля.
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Климкин обозначил «главную красную линию» в ситуации вокруг Донбасса
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что «процесс перенастройки Донбасса» не должен привести к федерализации Украины.
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В Госдуме поддержали закон о приостановлении ДРСМД
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT решение президента России Владимира Путина подписать закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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В Ульяновске ликвидировали пожар на рынке
Пожарным удалось ликвидировать возгорание в ангаре, расположенном на рынке в Ульяновске.
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Гаспарян снялась с Уимблдона после того, как не реализовала матчбол против Свитолиной
Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не смогла продолжить матч с украинкой Элиной Свитолиной в рамках второго круга третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
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Умер кинорежиссёр Василий Панин
Режиссёр и сценарист Василий Панин умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.
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Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям
Президент России Владимир Путин подписал закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребёнок и последующие дети. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Сборная России по водному поло обыграла Францию на старте летней Универсиады
Мужская сборная России по водному поло одержала победу над Францией на XXX Всемирной летней универсиаде в итальянском Неаполе.
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Депутат Рады обвинила Россию в насаждении мата на Украине
Депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Ольга Богомолец обвинила «российских колонизаторов» в распространении нецензурной лексики на Украине.
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Дитрих прокомментировал ситуацию с авиасообщением с Чехией
Глава Минтранса Евгений Дитрих выразил надежду, что переговоры России и Чехии о воздушном сообщении приведут к «совместным решениям» до 7 июля.
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Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД
Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В начале 2019 года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в нарушении договора. Российский лидер назвал решение Вашингтона прямым шагом к расшатыванию всей системы договорённостей в сфере международной безопасности.
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Лямин и Мыськив вышли в плей-офф ЧМ по пляжному волейболу
Россияне Никита Лямин и Тарас Мыськив обыграли чилийцев Марко Гримальта и Эстебана Гримальта в третьем матче группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу в немецком Гамбурге.
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Росавиация дала рекомендации авиакомпаниям в связи с ситуацией в Грузии
В Росавиации рекомендовали авиаперевозчикам информировать граждан, временно находящихся на территории Грузии, о возможностях возвращения в Россию после 7 июля.
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В Кургане возбудили дело в связи со смертью ребёнка
Следователи возбудили уголовное дело после гибели семилетнего ребёнка в Кургане.
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Теннисистка Кузнецова раскритиковала журналиста, призвавшего Шарапову завершить карьеру
Российская теннисистка Светлана Кузнецова жёстко отреагировала на статью, в которой Марию Шарапову призвали завершить карьеру.
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Казахстан ратифицировал Договор о запрещении ядерного оружия
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации Договора о запрещении ядерного оружия, сообщает пресс-служба главы государства.
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В Раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию
В Верховной раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию. Соответствующий документ подала депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Ольга Богомолец.
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В МИД Ирана выразили соболезнования семьям погибших российских моряков
Министерство иностранных дел Ирана выразило соболезнования родным и близким моряков-подводников, погибших в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
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«Спартак» презентовал форму на сезон-2019/20
Московский футбольный клуб «Спартак» представил новые комплекты домашней и гостевой игровой формы на предстоящий сезон.
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Врачи в Калининграде просят об экспертизе по делу об убийстве младенца
Калининградская областная организация профсоюза работников здравоохранения и врачебная палата призвали провести независимую медицинскую экспертизу по делу об убийстве младенца в роддоме Калининграда.
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Число жертв паводков в Иркутской области увеличилось до 20
В оперативном штабе по ликвидации ЧС управления МЧС России по Иркутской области сообщили, что в результате паводков в регионе погибли 20 человек.
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Лавров рассказал о контактах военных России и США по Сирии
Глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарём ОИС Юсефом Ахмедом аль-Усаймином сообщил, что военные России и США поддерживают контакты по Сирии.
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СМИ: «Спартак» ведёт переговоры с китайским клубом по трансферу Фернандо
Московский футбольный клуб «Спартак» может продать бразильского полузащитника команды Фернандо в китайский «Шанхай Шеньхуа».
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Кузнецова рассказала о планах по возвращению российских детей из Ирака
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что две группы детей, находящихся в тюрьме Ирака из-за участия в террористических организациях их матерей-россиянок, будут возвращены в страну в июле и августе.
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Путин намерен обсудить с Лукашенко интеграционные процессы
Президент России Владимир Путин заявил, что 18 июля в Санкт-Петербурге проведёт переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
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Экс-футболист «Барселоны» Туре перешёл в китайский клуб
Ивуарийский полузащитник Яя Туре стал игроком китайского клуба «Циндао Хайню», который выступает во втором дивизионе национального чемпионата.
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В Ульяновске на рынке произошёл крупный пожар
В Ульяновске произошло возгорание в двухэтажном ангаре, расположенном на рынке. Площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м.
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Посетитель ТЦ в Тюмени устроил стрельбу из пневматического пистолета
Посетитель торгово-развлекательного центра «Кристалл» в Тюмени в ходе конфликта устроил стрельбу из пневматического пистолета. Об этом сообщила РИА Новости начальник УМВД по Тюменской области Светлана Новик.
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В Госдуме предложили законодательно поддержать подготовку педагогов-русистов из стран Африки
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил законодательно поддержать подготовку педагогов-русистов из стран Африки.
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Месси раскритиковал судей после поражения от Бразилии на Кубке Америки
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, чья команда проиграла команде Бразилии (0:2) в полуфинале Кубка Америки, раскритиковал судейскую бригаду матча.
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В Тюмени эвакуируют крупный ТЦ
В Тюмени эвакуировали посетителей и сотрудников торгово-развлекательного центра «Кристалл», сообщает местное издание 72.ru.
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В Татарстане восемь человек пострадали в ДТП
В Татарстане восемь человек пострадали в ДТП с автобусом, перевозившим сотрудников нефтяной компании.
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СМИ: УЕФА на год запретил Мусаеву находиться на тренерской скамье «Краснодара»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в следующем сезоне будет вынужден руководить игрой команды с трибуны.
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Ряд населённых пунктов ЛНР частично остались без электричества и воды
Ряд населённых пунктов самопровозглашённой Луганской народной республики частично остались без электро- и водоснабжения из-за непогоды.
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» сообщил, что в июле погода в пределах нормы ожидается на всей европейской территории страны, а также на юге Урала и юге Западной Сибири.
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Порье пообещал добить Нурмагомедова, если тот «поплывёт» в бою с ним
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье поделился ожиданиями от предстоящего боя с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
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Посольство США выразило соболезнования семьям погибших подводников
Посольство США в России выразило соболезнования семьям моряков-подводников, погибших в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
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Минздрав прокомментировал данные о росте заболеваемости ВИЧ в России
Рост заболеваемости ВИЧ в России не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.