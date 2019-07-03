El País: в новом руководстве Евросоюза впервые будет соблюдён принцип гендерного равенства

Третий день саммита ЕС, созванного для того, чтобы определиться с новым руководством Евросоюза, завершился согласованием кандидатур на главные посты в блоке, пишет El País. Ими станут представители Германии, Франции, Бельгии и Испании.

При этом две ключевые должности — председателя Еврокомиссии и главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) — оказались в руках Берлина и Парижа.

В составе будущего руководства ЕС, согласованного после трёх дней напряжённых переговоров и даже перепалок между европейскими лидерами, впервые будет соблюдено гендерное равенство, поскольку из четырёх избираемых должностей две достанутся женщинам, отмечает издание.

Так, нынешний министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен должна стать новым председателем Еврокомиссии, и кстати говоря, первой женщиной на этом высоком посту. Кристин Лагард, которая последние несколько лет занимала пост директора-распорядителя Международного валютного фонда, выдвинули на должность главы ЕЦБ. Новым председателем Евросовета должен стать бельгийский премьер Шарль Мишель. Наконец, Испания впервые за 15 лет также получит один из высших постов в ЕС: Жозеп Боррель, возглавлявший последние годы МИД Испании, как ожидается, займёт должность главы европейской дипломатии.

Теперь баталии переместятся в Европейский парламент, которому предстоит одобрить эти назначения. Но источники в дипломатических кругах считают, что согласованные 2 июля кандидатуры будут одобрены, несмотря на существующие в Европарламенте разногласия.

В этом случае, как поясняет El País, ставка делается именно на то, что будет сложно саботировать договорённости, которые впервые предоставляют женщинам бразды правления Евросоюзом.