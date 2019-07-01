Euronews: выбор кандидатов на ключевые посты в ЕС затянулся на месяц

Кадровый вопрос стал камнем преткновения, из-за которого Дональду Туску пришлось приостановить саммит ЕС и возобновить консультации. Согласование кандидатур на руководящие посты в Евросоюзе продолжается уже больше месяца, но договориться до сих пор никак не удаётся из-за противоречивых позиций стран Восточной и Западной Европы, передаёт Euronews.
Саммит ЕС де-факто приостановлен: Дональд Туск, уходящий со своего поста председатель Евросовета, проводит консультации с руководителями стран и правительств. Цель Туска — попытаться склонить несогласных принять кандидатуру Франса Тиммерманса на пост председателя Еврокомиссии. Среди тех, кто не согласен с кандидатурой голландца Тиммерманса (социалиста, придерживающегося левых убеждений), — Польша, Венгрия, Чехия и Словакия (так называемая Вышеградская четвёрка), а также Италия.
ЛЕО ВАРАДКАР, премьер-министр Ирландии:Справедливым будет заметить, что предложение, которое прозвучало ещё в Осаке, встречено было многими без восторга. Те, кто оппонирует этому шагу, полагают, что нельзя быстро сдавать позиции, когда речь идёт о такой важной должности.
Согласование персоналий на руководящие посты в ЕС продолжается больше месяца, с момента подведения итогов выборов в Европарламент. Десять дней назад саммит, на котором должны были быть объявлены эти имена, закончился безрезультатно — в том числе и потому, что разногласия имелись и у Франции с Германией.
Саммит уже покинул болгарский премьер Бойко Борисов. До этого он сам встретился с Тиммермансом.
БОЙКО БОРИСОВ, премьер-министр Болгарии:Вебер, на мой взгляд, гораздо более компетентен, у него больше опыта для такой работы. Там ведь есть и пост заместителя председателя Еврокомиссии, так что...
Вышеградская четвёрка не хочет видеть на высшем посту в Евросоюзе человека, который, как говорят представители этих стран, выступает за массовый приём мигрантов, о чём сам Тиммерманс неоднократно упоминал во время дебатов. Венгерский премьер прямо назвал возможное назначение Тиммерманса «серьёзной исторической ошибкой».
АНА ЛАСАРО, корреспондент Euronews: На кону — не только должность председателя Еврокомиссии, но и главы Европейского совета и верховного представителя по иностранным делам, главы Евроцентробанка и председателя Европарламента. Торг идёт между разными политическими течениями: по его итогам либерал может получить пост главы Евросовета, а социалист — должность спикера Европарламента. Но это предположения. В любом случае, консенсус должен быть достигнут до ближайшей среды, поскольку на этот день назначено утверждение согласованного кандидата на высший пост ЕС в Европарламенте.
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