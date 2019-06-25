Euronews: Еврокомиссия отрицает, что востоку Европы достаётся еда «второго сорта»

Как показали результаты контрольной закупки продуктов питания, около трети протестированных европейских продуктов вводят потребителей в заблуждение. В то же время исследование Еврокомиссии не подтвердило подозрения потребителей, что в Восточной Европе намеренно продают товары худшего качества. В докладе сообщается, что подобные проблемы наблюдаются по всей Европе, передаёт Euronews.

Упаковка нередко обманывает покупателей. Это официально подтвердил доклад, опубликованный Европейской комиссией по итогам проверочной закупки продуктов питания в магазинах 19 стран ЕС.



Лишь две трети товаров имели одно и то же качество и состав в разных регионах. В 9 процентах случаев даже идентичная упаковка не гарантировала одинаковый состав еды, 22 процента продуктов различались, несмотря на схожее название и оформление.



ПОЛИН КОНСТАН, Европейская организация потребителей: Это показывает, что разница в качестве продуктов питания — не миф, а реальность. Если вы посмотрите на цифры, треть протестированных продуктов вводит потребителя в заблуждение. И мы не должны останавливаться лишь на одной проверке! Национальные органы власти должны продолжать выполнять свою работу так же, как и организации, защищающие права потребителей.



На разное качество одних и тех же продуктов ещё до проведения контрольной закупки жаловались потребители в разных странах ЕС, чаще всего — в Восточной Европе.



ПОКУПАТЕЛЬ: Я думаю, в конце концов выяснится, что здесь, в Венгрии, под теми же брендами продаётся еда худшего качества. Вот что я думаю.



ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Вот, например, в этом магазине, который принадлежит немецкой компании, на упаковке «Нутеллы» есть надпись на немецком — и вкус не тот, и цвет темнее, чем в других пачках «Нутеллы», которые продаются в других венгерских магазинах.



Предположения, что на Востоке продают товары худшего качества, чем на Западе, исследование Еврокомиссии не подтвердило. В докладе отмечается, что такие проблемы наблюдаются в разных регионах Европы.



Дата выхода в эфир 25 июня 2019 года.