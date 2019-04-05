Independent Оригинал

Independent: нездоровое питание убивает больше людей, чем курение

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Каждая пятая смерть в мире связана с неправильным питанием, пишет The Independent. Вместо фруктов и овощей люди потребляют в пищу фастфуд с большим содержанием жиров и соли, а также сладкие напитки, что приводит к возникновению сердечных заболеваний, рака и диабета, объясняет британское издание.
Independent: нездоровое питание убивает больше людей, чем курение
Reuters

На Западе люди чаще умирают из-за неправильного питания, чем от курения и высокого кровяного давления, сообщает The Independent. Об этом свидетельствуют результаты проведённого исследования.

Каждая пятая смерть в мире связана с употреблением нездоровой пищи с большим содержанием жиров и соли. Такой образ жизни приводит к возникновению сердечных заболеваний, рака и диабета.

Вместо фруктов и овощей люди отдают предпочтение мясу и фастфуду, объясняет британское издание. В 2017-м из-за неправильного питания умерло 11 млн человек (22% от общего числа смертей). Для сравнения: курение табака лишило жизни 8 млн, а высокое кровяное давление — чуть более 10 млн.
 
Анализ показал, что более половины смертей, связанных с неправильным рационом, случились из-за дефицита цельных злаков и пищевых волокон, а также избытка натрия, содержащегося в соли. Остальные вызваны потреблением в пищу красного и переработанного мяса, сахаросодержащих напитков и еды, богатой трансжирами.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Independent Великобритания Европа
теги
больница еда курение продовольствие смерть
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров