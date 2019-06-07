ERR: каждую минуту в Европе из-за некачественной пищи заболевают десятки человек

От пищевых отравлений в Европе ежегодно страдает более 23 млн человек, при этом почти 5 тыс. случаев заканчиваются смертельным исходом. По данным ВОЗ, наибольшей опасности подвержены дети младше пяти лет. А мировой ущерб от последствий отравления оценивается в сумму $95 млрд в год, сообщает ERR.
В Европе после употребления некачественных продуктов каждую минуту заболевают 44 человека. Это свыше 23 млн жителей в год, из которых 4700 человек ежегодно умирает.
«Все страны мира — большие и маленькие, богатые и бедные — сталкиваются с проблемой заболеваний пищевого происхождения, и Европа в этом не исключение. Масштабы стоящих перед нами задач, связанных с этими заболеваниями, просто огромны», — подчеркнула директор Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанна Якаб, сообщается на сайте ООН.
Она добавила, что обеспечение людей качественными продуктами питания — задача мирового уровня, ведь продовольственная цепочка охватывает всю планету. Простое блюдо может содержать ингредиенты, произведённые на нескольких континентах, и его качество зависит от эффективности международного сотрудничества.
«В мире некачественная еда является причиной смерти примерно 420 тысяч человек. Всемирный день безопасности продуктов питания — это уникальная возможность повысить осведомлённость правительств, производителей, поставщиков, продавцов и потребителей об опасности пищевого отравления», — сказал Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
Согласно данным ВОЗ, ежегодно в результате употребления продуктов с примесями во всём мире заболевают 600 млн человек — это каждый десятый житель. Наибольшей опасности подвержены дети младше пяти лет. На них приходится 40% всех пищевых отравлений. Ущерб от последствий отравления оценивается в сумму $95 млрд в год.
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