Guardian: Меркель и Макрон спорят о будущих лидерах Евросоюза

В структурах Евросоюза в ближайшее время пройдёт смена лидеров, и ведущие страны спорят, кто должен возглавить пять ключевых постов. Ангела Меркель уже поддержала кандидатуру немца Манфреда Вебера, однако Эммануэль Макрон считает, что им ещё стоит обсудить этот вопрос, пишет The Guardian.

Франция и Германия не могут сойтись во мнениях, кто должен возглавить Еврокомиссию, пишет The Guardian. Так, недавно Меркель поддержала кандидатуру немца Манфреда Вебера, которого выдвинула Европейская народная партия, тогда как Макрон по этому поводу решения ещё не принял.



После трёхчасовых переговоров Меркель заявила, что всем приходится мириться с обстоятельствами, а Европейская народная партия сейчас лидирует в Европарламенте, хоть она и не набрала большинство голосов. И в соответствии с правилами, именно её кандидату и должно быть отдано предпочтение. Однако при этом поддержка этой партии заметно сократилась: с 221 места в Европарламенте в 2014 году до 180. Но явка на выборах стала больше и превысила 50%.



Партия Макрона «Вперёд, Республика!» взяла лишь 22 места в Европарламенте и войдёт в широкую либеральную коалицию. Макрон критикует Вебера за то, что он никогда не занимал правительственный пост. По его словам, сесть на место Юнкера и Туска должны люди опытные, которые смогут исполнять эти обязанности. Впрочем, имён называть он не стал, а лишь призвал обратить внимание на результаты выборов.



В последнее время появлялись слухи о разных кандидатах на ведущие посты Евросоюза. Так, главный специалист ЕС по переговорам Мишель Барнье последние месяцы ездит по Евросоюзу и выступает на тему того, какой он видит Европу. Бывший министр иностранных дел Нидерландов Франс Тиммерманс стал кандидатом у второй по величине группы социалистов и демократов. Упоминается и имя датского политика Маргрет Вестагер, которую представляет Альянс либералов и демократов за Европу. За многими из них Макрон признаёт наличие необходимых способностей, но он уверен, что обсуждать нужно не конкретные имена, а проекты, приоритеты и критерии.



Дональд Туск отмечал, что в назначении лидера нет никакой автоматической системы. Всего освободятся пять ключевых постов, и Туск отметил, что ему бы хотелось видеть на них больше женщин — хотя бы на двух постах, пишет The Guardian.