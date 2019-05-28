Сальвини: после выборов и победы правых сил родилась новая Европа

Партия Маттео Сальвини «Лига Севера» набрала самое большое количество голосов из всех итальянских партий на выборах в Европарламент. К тому же третьими пришли также их союзники — крайне правое Движение пяти звёзд. Сальвини отметил этот результат как рождение «новой Европы» и «невероятный успех», пишет The Times.

После оглашения результатов общеевропейских выборов Маттео Сальвини поцеловал чётки и поблагодарил Бога, пишет The Times. Автор статьи отмечает, что он «победил» на этих выборах и увеличил свои шансы единолично возглавить итальянское правительство.

«Родилась новая Европа, основанная на работе, свободе, народе и правах», — так прокомментировал Сальвини победу своей крайне правой партии «Лига Севера», которая получила 28 из причитающихся Италии 73 мест в Европейском парламенте. Такой результат он назвал «невероятным успехом» и признаком того, что Европе надоело быть «рабой больших держав, элит, финансов, транснациональных организаций».

Кроме того, он опубликовал фотографию, на которой он изображён на фоне портрета Путина, кепки со слоганом Трампа Make America Great Again («Вернём Америке былое величие») и иконы.

Сальвини намерен добиваться того, чтобы Италия смогла выйти за пределы установленных рамок по госрасходам, несмотря на обеспокоенность на рынках тем, что госдолг Италии растёт, а экономика в стагнации.

Помимо прочего, партнёр Сальвини по коалиции «Движение пяти звёзд» занял третье место среди итальянских партий с результатом 17%. При этом получилось, что в некоторых регионах Сальвини затмил своих партнёров, в том числе в главных районах, где их поддерживали прежде, — на юге Италии. Однако он заверил, что союзники остаются друзьями, с которыми он намерен работать совместно.

По мнению некоторых политологов, теперь Сальвини может объединиться с другими партиями схожей направленности и победить на грядущих национальных выборах.

С другой стороны, Сальвини будет непросто выполнить своё обещание добиться пересмотра требований ЕС по госрасходам, поскольку его коллеги из других стран показали себя не столь успешно и уступили проевропейским партиям и экологам. Сальвини рассчитывает теперь на союз с Найджелом Фаражем, Виктором Орбаном и Марин Ле Пен — тогда им удастся создать коалицию из 150 членов парламента, в котором всего 751 место, — и это значительная сила, но не контроль, отмечает журналист The Times. Однако для этого партиям нужно согласовать позиции по России, мигрантам, нормам госрасходов, а также преодолеть симпатии и антипатии.