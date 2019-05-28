SZ о результатах выборов в Европарламент: это была передышка — финальный бой ещё впереди

Победа проевропейского большинства на выборах в Европарламент всего лишь предоставляет возможность для передышки, пишет Süddeutsche Zeitung. Националисты продолжают укреплять свои позиции, добиваясь впечатляющих успехов. Особенно в некоторых странах, например, Франции и Италии. И, если этому не оказывать сопротивления, то уже следующие выборы в парламент станут финальными, предостерегает автор статьи Штефан Ульрих.

В мире идёт борьба двух концепций: национализма и наднационализма, пишет Süddeutsche Zeitung. И центральной площадкой их противостояния стала Европа, объясянет автор статьи Штефан Ульрих. При этом результаты выборов в Европарламент всего лишь показывают, каков на данный момент баланс сил, но это не окончательный результат.

«Понятно, что националисты и борцы за идентичность — несмотря на впечатляющие успехи — ещё не захватили власть в Европе, — продолжает издание. — И в новом Европарламенте будет явное проевропейское большинство. Но это не повод расслабляться. Ведь националисты добились слишком больших успехов в некоторых государствах. Праворадикальные политики, такие как Марин Ле Пен из Франции и Маттео Сальвини из когда-то проевропейской Италии пользуются слишком большой популярность».

У них сильная поддержка, хотя, когда «радикалы» приходят к власти, зачастую они начинают совершать катастрофические ошибки, пишет Ульрих. Глава МВД Италии Маттео Сальвини загоняет Италию в экономический и финансовый кризис. Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе ещё до назначения был готов продать интересы своей страны за пару серебряников на предвыборную кампанию. Лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский уничтожает правовое государство в своей стране и лишает своих соотечественников тех свобод, за которые они так долго боролись, перечисляет Ульрих.

Но люди всё равно продолжают голосовать за «радикалов», сокрушается автор. И их станет больше, если Дональд Трамп начнёт войну с Ираном или усугубит торговый конфликт с Китаем, вызвав мировой экономический кризис, а он в свою очередь парадоксальным образом усилит своего виновника — национализм. «В таком случае уже следующие выборы в Европарламент станут финальными», — заключает журналист.

Поэтому гражданам и политикам Европы нужно воспользоваться передышкой, чтобы укрепить «демократическое ядро» ЕС, советует автор. Хотя критика националистов и носит деструктивный характер, ведь её цель не улучшить союз, а уничтожить его, некоторые её пункты всё же обоснованы. Главный из них заключается в том, что ЕС получил от входящих в него стран так много полномочий, что сам стал государством, при этом не удовлетворяя требованиям демократии. В связи с этим значимость Европарламента как органа для принятия совместных решений нужно и дальше повышать, настаивает журналист.

В частности Ульрих предлагает поддержать инициативу президента Франции Эммануэля Макрона, который предложил в будущем распределять часть мест в парламенте по транснациональным спискам. Это позволит, например, немцам голосовать за социалистов, либералов, христиан-демократов и зелёных в Италии или Польше, что «оживит демократию в Европе и укрепит ощущение общности», убеждён автор.

Но главное, что должны сделать проевропейские партии в новом парламенте, так это показать гражданам, что они не «работают как картели», а увлечённо спорят о правильной политике для Европы. «Как остановить глобальное потепление? Как европейцам защитить свою свободу в противостоянии с Китаем, Россией и Америкой Трампа? Как добиться социального и экономического успеха в Европе? Благополучие континента зависит о того, найдёт ли ЕС умные ответы на эти вопросы. Если это удастся, тогда европейцы победят в бою с националистами», — заключает Ульрих.