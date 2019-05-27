Ле Пен: французы выразили неодобрение Макрону — надо распускать парламент

19:26 МИД Украины подготовил ноту России по выдаче украинских моряков МИД Украины подготовил дипломатическую ноту в МИД России с вопросом, когда и где будут возвращены украинские моряки и корабли, задержанные российской стороной во время инцидента в Керченском проливе.

19:19 Журналист съел газету, в которой раскритиковал сборную Финляндии по хоккею перед ЧМ-2019 Финский журналист Филип Саксен признал свою неправоту по поводу оценки потенциала национальной сборной страны перед стартом чемпионата мира по хоккею.

19:13 Верховный суд Украины отказался рассматривать иск против роспуска Рады Верховный суд Украины отказался рассматривать иск о признании недействительным указа главы государства Владимира Зеленского о роспуске Рады в связи с тем, что данное дело не входит в его юрисдикцию.

19:04 Кураньи назвал имя самого талантливого немецкого тренера Экс-форвард московского «Динамо» и ряда клубов Бундеслиги Кевин Кураньи рассказал, кого считает самым перспективным тренером Германии.

18:59 В ФСБ рассказали о современной системе охраны госграницы в Крыму Россия за пять лет внедрила современную систему охраны государственной границы в Крыму, заявил руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.

18:55 Названы самые дорогие курорты России Стали известны самые дорогие курорты России, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала Travelata.ru.

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18:37 «Локомотив» разорвал контракт с Денисовым по обоюдному согласию сторон Московский «Локомотив» и 34-летний полузащитник Игорь Денисов прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

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18:30 Эксперт отметил важность ПМЭФ для российской экономики Политолог, декан факультета прикладной политологии МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил важность Петербургского международного экономического форума для российской экономики.

18:28 В Перми упал строительный кран На улице Решетникова в Перми упал строительный кран, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу краевого ГУ МЧС России.

18:27 Водителям в Москве напомнили о начале школьных каникул Автомобилистам в российской столице напомнили о начале школьных каникул, сообщает сайт «Москва 24».

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18:24 «Нефтехимик» подписал контракт с хоккеистом Черниковым Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» заключил договор с нападающим Александром Черниковым.

18:19 НАТО работает над способностями перебрасывать силы ПВО в разные страны НАТО работает над улучшением способностей перебрасывать силы ПВО в разные страны объединения, в том числе в балтийские, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

18:12 Кураньи о России: медведи точно не ходят по улицам Экс-нападающий сборной Германии и московского «Динамо» Кевин Кураньи прокомментировал стереотипы о России.

18:07 Чихающий кот Эллиот из Британии не может найти хозяев из-за недуга Девятилетний кот Эллиот, который страдает от хронического ринита, достаточно продолжительное время содержится в приюте в британском Восточном Суссексе и не может найти себе хозяев, передаёт The Independent.

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17:54 На Украине заявили о возбуждении ещё одного дела против Порошенко Андрей Портнов, замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, заявил, что подал новое заявление против бывшего главы государства Петра Порошенко о попытке «узурпации» судебной власти.

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17:49 СМИ: Рамос выразил желание покинуть «Реал» и уехать в Китай Испанские средства массовой информации сообщают, что защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос получил интересное предложение из Китая и просит клуб отпустить его.

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17:25 ЦСКА объявил об уходе нападающего Эрнандеса Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА и уругвайский форвард Абель Эрнандес расторгли контракт по обоюдному согласию.

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