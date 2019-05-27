Ле Пен: французы выразили неодобрение Макрону — надо распускать парламент

Отдав предпочтение партии «Национальное объединение» на выборах в Европарламент, французы показали, что не одобряют политику президента Макрона, полагает лидер французских националистов Марин Ле Пен. Как сообщает Le Figaro, Ле Пен призвала главу государства распустить нижнюю палату французского парламента — Национальное собрание.
Лидер Национального объединения Марин Ле Пен расценила победу своей партии на выборах в Европарламент как «демократическое неодобрение» президента Франции Эммануэля Макрона, передаёт Le Figaro. «У него (Макрона. — ИноТВ) нет иного выбора, кроме как распустить Национальное собрание и провести следующие выборы по более демократической системе, которая действительно бы отражала общественное мнение в стране», — заявила Ле Пен под аплодисменты своих сторонников.
По последним оценкам, Национальное объединение набрало на выборах в Европарламент 23,7% голосов, опередив президентскую партию «Вперёд, Республика!» на 1,5%. Марин Ле Пен назвала этот результат «победой народа, который с гордостью и достоинством вернул себе власть».
Партийный список Национального объединения возглавлял Жордан Барделла. Выступая со сцены, он заявил: «Президент республики превратил эти выборы в референдум, ему это удалось. Сегодня он и его политика оказались отвергнуты». По мнению соратника Ле Пен, народ выразил неодобрение «не только политике и личности Эммануэля Макрона… но и Евросоюзу, который тот защищал». Барделла выразил уверенность в том, что ЕС «больше не сможет игнорировать стремление народов к защите, свободе и суверенитету».
В новом Европейском парламенте Национальное объединение получит от 22 до 26 мест, сообщает Le Figaro.
Сотрудники редакции газеты «Родина» в Ставрополе приняли решение не публиковать статью мужчины, напавшего на журналистов издания, в связи с тем, что представленный им материал порочил честь советского политического деятеля Иосифа Сталина. Об этом сообщается на сайте краевого отделения КПРФ.
Экс-нападающий сборной Германии по футболу Кевин Кураньи рассказал о конфликте, который произошёл в немецкой команде перед чемпионатом мира, и отверг предположение, что причиной недопонимания стала неприязнь на расовой почве.
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с радио Sputnik прокомментировал заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что Украина из-за ухудшения отношений с Россией несёт существенные экономические убытки.
Политолог, декан факультета прикладной политологии МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил важность Петербургского международного экономического форума для российской экономики.
Девятилетний кот Эллиот, который страдает от хронического ринита, достаточно продолжительное время содержится в приюте в британском Восточном Суссексе и не может найти себе хозяев, передаёт The Independent.
Андрей Портнов, замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, заявил, что подал новое заявление против бывшего главы государства Петра Порошенко о попытке «узурпации» судебной власти.
Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов прокомментировал RT постановление премьер-министра России Дмитрия Медведева, которое закрепляет отмену внутрисетевого роуминга.
Московский городской суд отклонил апелляцию на продление ареста до 24 июля всех украинских моряков, задержанных 25 ноября 2018 года за незаконное пересечение государственной границы России в Керченском проливе.
Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с «Невскими новостями» прокомментировал предложение Минобороны внести в закон «О воинской обязанности и военной службе» поправки, которые касаются процедуры прохождения медкомиссии.
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала, что малолетняя девочка, оставленная матерью в одной из поликлиник Москвы, после выписки из больницы будет направлена в социальное учреждение.
В сети появились ролики, на кадрах которых видно, что испытали британские актёры Эмилия Кларк и Кит Харингтон, исполнившие роли Дейенерис Таргариен и Джона Сноу в сериале «Игра престолов», в тот момент, когда узнали, чем закончится сага. Осторожно: спойлеры!