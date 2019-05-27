Le Figaro Оригинал

Ле Пен: французы выразили неодобрение Макрону — надо распускать парламент

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Отдав предпочтение партии «Национальное объединение» на выборах в Европарламент, французы показали, что не одобряют политику президента Макрона, полагает лидер французских националистов Марин Ле Пен. Как сообщает Le Figaro, Ле Пен призвала главу государства распустить нижнюю палату французского парламента — Национальное собрание.
Ле Пен: французы выразили неодобрение Макрону — надо распускать парламент
Reuters

Лидер Национального объединения Марин Ле Пен расценила победу своей партии на выборах в Европарламент как «демократическое неодобрение» президента Франции Эммануэля Макрона, передаёт Le Figaro. «У него (Макрона. — ИноТВ) нет иного выбора, кроме как распустить Национальное собрание и провести следующие выборы по более демократической системе, которая действительно бы отражала общественное мнение в стране», — заявила Ле Пен под аплодисменты своих сторонников.

По последним оценкам, Национальное объединение набрало на выборах в Европарламент 23,7% голосов, опередив президентскую партию «Вперёд, Республика!» на 1,5%. Марин Ле Пен назвала этот результат «победой народа, который с гордостью и достоинством вернул себе власть».

Партийный список Национального объединения возглавлял Жордан Барделла. Выступая со сцены, он заявил: «Президент республики превратил эти выборы в референдум, ему это удалось. Сегодня он и его политика оказались отвергнуты». По мнению соратника Ле Пен, народ выразил неодобрение «не только политике и личности Эммануэля Макрона… но и Евросоюзу, который тот защищал». Барделла выразил уверенность в том, что ЕС «больше не сможет игнорировать стремление народов к защите, свободе и суверенитету».

В новом Европейском парламенте Национальное объединение получит от 22 до 26 мест, сообщает Le Figaro.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Le Figaro Франция Европа
теги
выборы Европейский парламент Евросоюз Марин Ле Пен Франция Эммануэль Макрон
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров