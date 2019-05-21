OF: националисты с иностранной поддержкой — Макрон назвал главного врага Европы

Главный враг Европы — тот, кто не верит в её будущее, заявил Эммануэль Макрон во время интервью французским изданиям. Как приводит его слова Ouest-France, этим врагом стали европейские националисты, которые стремятся к развалу Евросоюза. Макрон уверен, что их поддерживают иностранные силы, но он заверил, что не сводит к одному знаменателю отдельных людей и в целом иностранные государства.
Перед общеевропейскими выборами президент Франции Эммануэль Макрон дал большое интервью региональным СМИ Франции, среди которых была и газета Ouest-France. В нём французский лидер высказался по поводу внутренних проблем Европы, а также призвал народ не отстраняться от голосования. Так, например, он заявил, что желал бы реформировать соглашение о Шенгене, чтобы усилить контроль в границах свободной зоны.
Кроме того, французский президент призвал Европу объединиться: «Либо мы решим разделиться и станем полем игры для влияния Китая, России и США, либо мы решим взять себя в руки и озаботимся своим суверенитетом».
Когда журналисты спросили Макрона, кого он считает самым большим врагом Европы: Трампа, Путина или самих европейцев, он ответил, что «враг Европы — это тот, кто не верит в её будущее». По его словам, сюда можно отнести и националистов, которые хотят Европу разделить. «Я впервые вижу сговор между националистами и иностранными интересами, чья цель — развал Европы». В качестве примера он привёл американского лоббиста Стива Бэннона.
«Россия и другие никогда ещё так настойчиво не финансировали, не помогали радикальным партиям. Мы не можем не беспокоиться. Нельзя быть наивными. Но я не валю в одну кучу государства и отдельных людей, пусть даже американские группы влияния или российские олигархи и близки со своими правительствами», — приводит Ouest-France слова Эммануэля Макрона.
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