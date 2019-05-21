CNBC: Франция неумолимо идёт к противостоянию с Германией — и Трампу это на руку

Во франко-германских отношениях наметились серьёзные противоречия, грозящие перейти в прямую конфронтацию, пишет CNBC. Как отмечает канал, разлад в отношениях между Парижем и Берлином во многом вызван отказом Германии поддержать Францию в её попытке реформирования ЕС. Это привело к ослаблению позиций правительства Эммануэля Макрона, а также росту популизма и антигерманских настроений. Масла в огонь подливает также и экономическое давление США на Берлин.

Президент США Дональд Трамп ополчился на всех: после Китая и Японии пришёл черёд могущественного европейского торгового блока во главе с Германией и Францией, пишет CNBC.



«Они создали торговые барьеры. Им не нужна наша сельхозпродукция, им не нужны наши машины. Они шлют сюда свои мерседесы так, как будто это горячие пирожки», — заявил по этому поводу Трамп.



Последнее заявление по «автомобильному фронту» касается, в частности, Германии, которая платит за свой импорт машин в США пошлину в размере всего 2,5%, в то время как в отношении американских машин, реализуемых в Германии, действует тариф до 22%. Что же касается сельского хозяйства, то предупреждение было адресовано и Франции, которая вычеркнула поставки сельхозпродуктов с повестки дня на переговорах по вопросу о заключении ограниченного торгового соглашения с США.



Франция и Германия сейчас находятся в очень опасном кризисе, а их отношения крайне неустойчивы, что не мешает лидерам этих стран выступать единым фронтом и порицать недружелюбную, по их мнению, позицию Вашингтона.



У Франции, однако, нет крупных проблем в отношениях с США: самый старый союзник Америки в Европе не рад выходу Трампа из соглашений по климату и иранской ядерной сделки — но этим список разногласий и ограничивается. Кроме того, с учётом относительно небольшого профицита торгового баланса с США в размере $16,2 млрд Париж не привлекает внимания американских чиновников, ответственных за внешнюю торговлю.



Тем не менее нынешнее французское руководство, судя по всему, не считает, что давление Трампа на Германию помешает Берлину помыкать Францией и остальным ЕС. И в самом деле, отмечает CNBC, у Вашингтона в отношениях с Германией есть ряд проблем.



Среди этих проблем, в частности, числится большой и систематический положительный торговый баланс Германии с США. По состоянию на прошлый год положительное сальдо в размере $68,3 млрд было эквивалентно 40% всего чистого экспорта ЕС в Америку.



При этом Берлин совсем не хочет упрощать США энергоэкспорт и не дотягивает до планки оборонных расходов в 2% ВВП, необходимых для поддержания боеспособности НАТО на высоком уровне.



«В немецко-американских отношениях налицо серьёзные структурные проблемы, и ни одна из сторон, судя по всему, не хочет идти на необходимые для сглаживания ситуации уступки», — отмечает канал.



Более того, эти противоречия могут перерасти в серьёзную конфронтацию: на прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что ЕС как единому целому придётся бороться за место под солнцем в мире, где господствуют США, Китай и Россия.



Подобные заявления Меркель делала и раньше, когда говорила о том, что Европе необходимо взять судьбу в свои руки. Однако её последний боевой клич вписывается в рамки предвыборной кампании перед выборами в Европарламент, на которых евроскептики могут получить не менее трети голосов.



«Ирония заключается в том, что немецкий лидер внезапно поняла, как сильно её стране нужна объединённая Европа», — пишет CNBC.



Вместе с тем некоторые наблюдатели могут усомниться в искренности европейского порыва. Меркель сделала очень многое для того, чтобы ослабить Европу, в том числе с помощью жёсткой торговой политики, экономически убийственного меркантилизма, хаоса иммиграционной политики и отрицания реформ, призванных усилить ЕС.



Кроме того, Меркель сделала всё возможное, чтобы похоронить движение реформистов во главе с президентом Франции Эммануэлем Макроном. При этом она, возможно, погубила его политическую карьеру, сорвав предложения французского лидера по «переоснованию» ЕС, из-за чего Макрон стал выглядеть слабым и раболепным политиком, готовым пойти навстречу немецким интересам. Это обстоятельство стало причиной социального бурления и падения рейтинга одобрения президента: отрицательно о работе французского лидера отозвались 68% респондентов.



Всё это подготовило почву для практически неизбежной франко-германской конфронтации, потому что теперь Макрону приходится иметь дело с волной французского евроскептицизма и антинемецкими силами как крайне правого, так и левого толка с небольшими вкраплениями националистов. Некоторые из них даже призывали Макрона уйти в отставку, так как его политическая платформа, которая строится на «европейских идеях», не так популярна, как стремление евроскептиков создать национальное государство, способное противостоять Германии.



Появление последнего кризиса в непростых франко-германских отношениях было ускорено решением Трампа положить конец комфортному для Германии режиму свободной торговли и условно бесплатной защиты.



Германию злит, беспокоит и смущает этот курс, однако популистам там своё предпочтение отдают лишь 13%. Однако во Франции ситуация абсолютно другая: евроскептики разного толка составляют почти половину французского электората, а непопулярный французский лидер и его правительство обнаружили, что оказались на политическом минном поле.



Отчаянная попытка Макрона прочно привязать неустойчивую Францию к ЕС была блокирована немецкой оппозицией, выступившей против его предложений реформировать Европейский союз. Теперь же Макрон оказался в тупике, а популисты подталкивают его к открытой и опасной конфронтации с Германией.



«Старая вера в то, что злополучная франко-германская пара всегда сумеет исправить все проблемы Европы, отжила своё, и весь европейский проект на данный момент оказался в опасных водах», — подводит итог CNBC.