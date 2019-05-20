FAZ: Европу захлестнула волна демонстраций против национализма

В Европе прошло 80 демонстраций, на которых участники выступали за Европу и против национализма, сообщает Frankfurter Allgemeine. В Германии тысячи людей также вышли на улицы своих городов, чтобы сказать нет радикальным правым силам. К участию в акциях призвал целый ряд инициативных групп и организаций, солидарность с требованиями демонстрантов также проявили многие немецкие партии, отмечает издание.

В воскресенье повсюду в Германии десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы таким образом чётко продемонстрировать свои проевропейские взгляды. По всей Европе в сумме прошло 80 таких демонстраций, на которых участники выступали против национализма. В Германии прошли схожие акции против радикальных правых сил. В частности, в Берлине, Франкфурте и Кёльне. В соборном городе присутствовала глава СДПГ Андреа Налес, и она воспользовалась случаем, чтобы прокомментировать актуальную ситуацию в Австрии.

АНДРЕА НАЛЕС, глава СДПГ: Это абсолютно ясно показывает, что эта безразличная позиция консерваторов, которые чётко не дистанцируются от правопопулистов во многих странах Европы, приводит к тому, что хвост начинает вилять собакой. Что и произошло сейчас с Себастьяном Курцем. И я честно признаюсь, изначально было понятно, что с такими людьми, как Штрахе (бывший вице-канцлер Австрии. — ИноТВ), нельзя заниматься политикой. Для того чтобы это понять, никакого видео не было нужно. И поэтому решение объявить о перевыборах было верным.

В Берлине среди участников акции была председатель Левой партии Катя Киппинг. Она также прокомментировала правительственный кризис правых популистов в Австрии.

КАТЯ КИППИНГ, председатель Левой партии: Правительственный кризис в Австрии показывает, что, когда правопопулисты или нацисты оказываются у власти, это приводит к коррупции и, так сказать, сокращению социальных программ. И я считаю, что из правительственного кризиса в Австрии можно сделать только один вывод: ХДС в нашей стране должен возвести противопожарную стену между собой и братской партией АПС — АДГ. Для Саксонии и Тюрингии это означает, что ХДС должна покончить с чёрно-синим флиртом.

К воскресным демонстрациям призвал целый ряд инициативных групп и союзов, среди которых Greenpeace, Pro Asyl, NaturFreunde. Также многие партии проявили солидарность с требованиями демонстрантов.

Дата выхода в эфир 19 мая 2019 года.