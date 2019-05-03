Der Spiegel: к первомайским демонстрациям в Германии примешались правые настроения

Десятки тысяч немцев приняли участие в демонстрациях на Первое мая, сообщает Der Spiegel. Их участники выступали за улучшение рабочих условий, повышение финансовой безопасности всех граждан ЕС и в частности пенсионеров. Параллельно с первомайскими манифестациями в стране также прошли марши правых сил, отмечает издание.

Первое мая в Германии. Десятки тысяч людей приняли участие в демонстрациях в Гамбурге.

МАТТИАС МАУРЕР, плотник: На демонстрации мы выступаем за хорошую работу. Как и всегда Первого мая. У этого праздника долгая традиция. Мы хотим её сохранить. Мы хотим, чтобы в нашем городе была хорошая работа. Я председатель профсоюза строителей. Я горжусь своим званием мастера плотницких дел. И считаю, что это хорошо, что мы выходим на улицы, требуя хорошей работы.

ГЮНТЕР ВОРО, участник демонстрации: Мы хотим не допустить, чтобы наш порт в Гамбурге распродали. Мы не терпим там чужаков. У нас достаточно своих ресурсов. Нам не нужен китайский терминал.

Немецкая федерация профсоюзов требует, чтобы минимальные заработные платы были во всех странах Европы.

ГЮНТЕР БСИРСКЕ, председатель профсоюза Ver.di: Нам нужно изменить курс в пенсионной политике, чтобы миллионы рабочих в старости не оказались бедными. Поэтому мы однозначно выступаем за минимальную пенсию. Выборы в Европарламент определят направление, в котором мы будем двигаться. С одной стороны есть силы, которые хотят вернуться к национальным границам.

С другой — есть те, кто понимает, что с глобальными вызовами — то есть изменением климата, финансовым кризисом, терроризмом, международными торговыми конфликтами, — можно справиться только укрепляя сотрудничество. И все вместе мы справимся. Потому что по отдельности экономики европейских государств слишком малы, чтобы самостоятельно, находясь в изоляции, найти действительно эффективные ответы на эти вызовы.

Также прошли демонстрации правых групп в Дрездене, Дуйсбурге, Висмаре и Плауэне. По улицам Дуйсбурга промаршировало 250 сторонников правой партии. Сотни людей протестовали против этого марша. Входе демонстраций было задействовано 1000 полицейских.



Дата выхода в эфир 02 мая 2019 года.