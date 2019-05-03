Der Spiegel: к первомайским демонстрациям в Германии примешались правые настроения
Дата выхода в эфир 02 мая 2019 года.
Защитник «Индианы Пэйсерс» Тайрик Эванс получил два года дисквалификации за нарушение антинаркотической программы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Свердловский областной суд в субботу снизил сроки административного ареста восьми из девяти подавших жалобы участникам акций против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга.
Московский футбольный клуб «Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника пражской «Славии» и сборной Чехии Томаша Соучека.
Следователи осмотрели парк в Рязани после поручения российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщила официальный представитель СУ СК России по региону Анжелика Евдокимова.
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак порассуждал о будущем нападающего команды Луки Джорджевича, который на данный момент на правах аренды выступает за тульский «Арсенал».
Защитник сборной России по хоккею Владислав Гавриков заявил, что постарается поразить ворота своего партнёра по «Коламбус Блю Джекетс» Элвиса Мерзликина в матче с Латвией, который состоится в рамках группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил шансы на возвращение в команду бразильского форварда Халка, который сейчас выступает за китайский «Шанхай СИПГ».
В Перу в провинции Кондорканки разбился вертолёт. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице перуанских вооружённых сил в Twitter.
Определились три претендента на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2018/19.
Индия намерена в течение десяти лет запустить семь космических миссий, среди которых изучение солнечной короны и солнечного излучения в различных спектрах.
Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) на следующей неделе повторно рассмотрит дела об отстранении брата чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова — Абубакара, а также российского бойца смешанного стиля Зубайры Тухугова.
В Волгограде задержан водитель грузовика после ДТП с маршруткой, в котором пострадали 15 человек. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.
Президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин отреагировал на победу команды над мадридским «Реалом» в полуфинале Евролиги.
СМИ опубликовали видео, на котором средства ПВО Сирии отражают ракетный удар в районе Дамаска. Как сообщает SANA, атака была совершена со стороны Эль-Кунейтры.
Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос высказался против перехода в команду футболиста «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Аналитическое агентство «Автостат» рассказало о самых популярных на российском рынке автомобилях с механической коробкой передач (КП) по итогам первого квартала 2019 года.
Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич поздравил московский ЦСКА с победой над мадридским «Реалом» и выходом в финал Евролиги.
В Волгограде сгорел склад площадью 1 тыс. кв. м, спасателям удалось потушить пожар утром. Об этом сообщили в областном управлении МЧС.
Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер заняли второе место в синхронных прыжках в воду с трёхметрового трамплина на этапе Мировой серии в Лондоне.
Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон направил письмо Генсеку организации Антониу Гутеррешу с протестом из-за ареста северокорейского торгового судна Соединёнными Штатами.
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне ответил на вопрос, испытывает ли жалость к футболистам «Ливерпуля», которые проиграли «горожанам» в чемпионской гонке Английской премьер-лиги (АПЛ).
Форвард московского ЦСКА Никита Курбанов рассказал, за счёт чего армейцы смогли одолеть мадридский «Реал» и выйти в финал баскетбольной Евролиги.
Американский лидер Дональд Трамп во время интервью телеканалу Fox News выступил за расследование возможных связей бывшего вице-президента США Джо Байдена с Китаем.
Серб Новак Джокович взял верх над аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро в матче 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс 1000» в Риме.
В Курской области на трассе М-2 «Крым» в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика, по предварительным данным, погибли три человека. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.
Футболист петербургского «Зенита» Артём Дзюба отреагировал на победу московского ЦСКА над мадридским «Реалом» в полуфинале баскетбольной Евролиги.
«Милуоки Бакс» одержал разгромную победу над «Торонто Рэпторс» во втором матче серии финала Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские силовики в течение суток шесть раз обстреляли территорию ЛНР.
«Сент-Луис Блюз» одолел «Сан-Хосе Шаркс» в четвёртом матче серии финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Бывший председатель Верховной рады Владимир Литвин в эфире телеканала NewsOne заявил, что если конфликт в Донбассе не будет урегулирован за пять лет, то «Украины не будет».
Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что американский лидер Дональд Трамп и вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс не приедут на церемонию инаугурации избранного украинского президента Владимира Зеленского.
Госдепартамент США одобрил поставку Южной Корее 94 зенитных ракет SM-2 модификации Block IIIB. Об этом говорится в сообщении Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности США.
В Москве в субботу, 18 мая, ожидается до +22 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
В Саратове легковой автомобиль под управлением 40-летнего сотрудника органов внутренних дел сбил насмерть 14-летнего пешехода и столкнулся с двумя машинами. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по области.
В авиакомпании «Аэрофлот» опровергли сообщения СМИ о нарушении экипажем инструкций во время аварийной посадки самолёта Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево. Заявление опубликовано на сайте компании.
Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин 17 мая повторно отказал палате представителей в предоставлении налоговых деклараций американского президента Дональда Трампа.
Россиянка Юлия Скрипаль, пострадавшая в результате отравления в британском Солсбери, может «в ближайшее время» выступить с заявлением о своём намерении остаться в Великобритании. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на её сестру Викторию Скрипаль.
Возле индонезийского острова Ява произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом информирует Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
На Камчатке при восхождении на вулкан Камень погиб японский альпинист. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу правительства Камчатского края.
Президент Украины Пётр Порошенко уволил бывшего генсека Североатлантического альянса Андерса Фог Расмуссена с поста своего советника. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины. Расмуссен, возглавлявший НАТО с 2009 по 2014 год, был назначен советником Порошенко в мае 2016 года.
Правительственные силы Сирии при содействии российских военнослужащих обменяли девять членов незаконных вооружённых формирований на десять сирийских граждан, захваченных боевиками.
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что венесуэльская сторона готова к переговорам с администрацией США. Об этом информирует МИД Венесуэлы.
На Украине в городе Старобельске Луганской области мужчина взорвал гранату в отделении банка, в результате произошедшего пострадали шесть человек, в том числе сотрудник полиции.
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,9 на острове Новая Британия в Папуа — Новой Гвинее. Об этом информирует Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что «все проблемы» его страны заключаются в том, что «история Украины писалась в Москве». Соответствующее заявление было сделано Кучмой во время встречи с делегацией из Литвы.
Российская делегация примет участие в форуме по кибербезопасности в Гватемале, проведение которого запланировано на 28—29 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского посольства в Гватемале Арсения Реброва.
Член команды избранного президента Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук в эфире телеканала NewsOne прокомментировал информацию украинских СМИ о подготовке Зеленским указа о роспуске парламента.
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, произошедший на территории бывшего хлебозавода в городе Таганроге Ростовской области. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя регионального ГУ МЧС.
Заместитель министра иностранных дел Греции Теренс Куик обсудил с российским послом в Афинах Андреем Масловым свой предстоящий визит в Россию. Об этом пишет газета Naftemporiki со ссылкой на офис замминистра.