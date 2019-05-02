La Libre: Макрон отпраздновал Первомай, забаррикадировавшись в Елисейском дворце

Традиционная первомайская церемония посадки Ландышей прошла сегодня в Елисейском дворце, окружённом полицией в целях безопасности, передаёт La Libre. Как отмечает издание, представителям гостиничной, ресторанной и цветочной индустрии, приглашённым на мероприятие, пришлось пробираться через полицейские заграждения, блокирующие все подступы к президентскому дворцу. Как сообщается, эти меры были приняты в связи с активностью экстремистов в ходе ежегодной профсоюзной демонстрации в Париже.

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился в среду 1 мая с 400 профессионалами в сфере отельного бизнеса и общественного питания, а также цветочной индустрии для традиционной церемонии посадки ландышей, сообщает La Libre. При этом встреча состоялась в Елисейском дворце, окружённом силами правопорядка из-за опасений нападения экстремистов, отмечает издание.

«Первое мая — это праздник тех, кто любит труд и дорожит своей работой, ведь они знают, что с помощью труда мы строим будущее нашей страны… Никогда нельзя терять понимание того, что представляет собой наша история, и, таким образом, терять здравый смысл», —заявил президент собравшимся, сделав единственный завуалированный намёк на угрозу бесчинств погромщиков в Париже.

Как передаёт газета, чтобы попасть на мероприятие, гости главы государства должны были пересечь полицейские заграждения, установленные на прилегающих улицах, которые блокировали даже проход пешеходов, вынуждая разочарованных туристов обходить квартал стороной.

В это же время на другом берегу Сены возле башни Монпарнас собрались тысячи людей, в том числе многочисленные «жёлтые жилеты», чтобы принять участие в профсоюзном шествии, которое стартовало в 14.30 минут в обстановке «крайней напряжённости». Начиная с полудня начали происходить столкновения экстремистов с силами правопорядка, которые, в свою очередь, неоднократно применяли слезоточивый газ и травматические гранаты.