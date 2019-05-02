La Libre: Макрон отпраздновал Первомай, забаррикадировавшись в Елисейском дворце

Традиционная первомайская церемония посадки Ландышей прошла сегодня в Елисейском дворце, окружённом полицией в целях безопасности, передаёт La Libre. Как отмечает издание, представителям гостиничной, ресторанной и цветочной индустрии, приглашённым на мероприятие, пришлось пробираться через полицейские заграждения, блокирующие все подступы к президентскому дворцу. Как сообщается, эти меры были приняты в связи с активностью экстремистов в ходе ежегодной профсоюзной демонстрации в Париже.
Президент Франции Эммануэль Макрон встретился в среду 1 мая с 400 профессионалами в сфере отельного бизнеса и общественного питания, а также цветочной индустрии для традиционной церемонии посадки ландышей, сообщает La Libre. При этом встреча состоялась в Елисейском дворце, окружённом силами правопорядка из-за опасений нападения экстремистов, отмечает издание.
«Первое мая — это праздник тех, кто любит труд и дорожит своей работой, ведь они знают, что с помощью труда мы строим будущее нашей страны… Никогда нельзя терять понимание того, что представляет собой наша история, и, таким образом, терять здравый смысл», —заявил президент собравшимся, сделав единственный завуалированный намёк на угрозу бесчинств погромщиков в Париже.
Как передаёт газета, чтобы попасть на мероприятие, гости главы государства должны были пересечь полицейские заграждения, установленные на прилегающих улицах, которые блокировали даже проход пешеходов, вынуждая разочарованных туристов обходить квартал стороной.
В это же время на другом берегу Сены возле башни Монпарнас собрались тысячи людей, в том числе многочисленные «жёлтые жилеты», чтобы принять участие в профсоюзном шествии, которое стартовало в 14.30 минут в обстановке «крайней напряжённости». Начиная с полудня начали происходить столкновения экстремистов с силами правопорядка, которые, в свою очередь, неоднократно применяли слезоточивый газ и травматические гранаты.
Россия передала христианской церкви в городе Маалюля в Сирии копию иконы священномучеников Сергия и Вакха XIII, похищенной боевиками. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на члена экспертного совета при Россотрудничестве Татьяну Полоскову.
Пенсионный фонд России уже на 100% оцифровал трудовые книжки россиян, несмотря на то, что Госдума ещё не приняла соответствующий законопроект. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ПФР.
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты и Россия могли бы сотрудничать по вопросам КНДР, Афганистана и борьбы с терроризмом. Об этом он заявил в интервью Fox News Radio.
Венесуэльский президент Николас Мадуро сообщил, что приказал полиции усилить охрану здания бывшего посольства США в Каракасе, несмотря на действия американской стороны против активистов в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне.
В Министерстве иностранных дел Венгрии заявили, что после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины Киев должен пересмотреть закон о государственном языке, нарушающий права национальных меньшинств. Об этом пишет газета «Известия».
Австралийский теннисист Ник Кирьос принёс свои извинения за неспортивное поведение в матче второго круга турнира категории «Мастерс» в Риме против Каспера Рууда, которое привело к дисквалификации спортсмена.
Следственный комитет начал проверку информации СМИ о том, что подрядчики из Санкт-Петербурга на семь месяцев задержали ввод в эксплуатацию лифтов в жилом доме в Пензе, где проживают ветераны Великой Отечественной войны.
Во время раскопок на территории раннесредневекового поселения «Власть труда» вблизи села Курумоч Волжского района археологи нашли древние каменные орудия и фрагмент бронзового браслета, сообщает kp.ru со ссылкой на управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.
Замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил в эфире телеканала «Прямой», что украинскому лидеру Петру Порошенко в ходе визита в Брюссель удалось договориться о продлении в июне санкций Европы против России.
Заместитель председателя Верховного суда Республики Татарстан Марат Хайруллин заявил, что в 2018 году в судах уголовной юрисдикции в 2018 году рассмотрели более 2 тыс. трудовых споров. Из них 64% дел связаны с зарплатой, передаёт InKazan.ru.