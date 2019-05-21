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HuffPost: соратники Макрона окрестили Ле Пен «троянским конём Трампа и Путина»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Кандидаты от партии Эмманнуэля Макрона «Вперёд, Республика!» перешли в наступление на своих главных соперников на предстоящих выборах в Европарламент — Национальное объединение Марин Ле Пен, пишет The Huffington Post. Как сообщает газета, как только партия Ле Пен стала опережать «макронистов», те принялись обвинять её в том, что она хочет помочь «Трампу и Путину ослабить Европу». По данным HuffPost, сама Ле Пен назвала подобные утверждения «теориями заговора».
HuffPost: соратники Макрона окрестили Ле Пен «троянским конём Трампа и Путина»
Reuters

Члены партии президента Франции Эммануэля Макрона «Вперёд, Республика!», почувствовав угрозу со стороны Национального объединения Марин Ле Пен на предстоящих выборах в Европейский парламент, начали атаку против неё и возглавляемых ею ультраправых сил, сообщает франкоязычная версия The Huffington Post. По данным газеты, сразу несколько депутатов-«макронистов» и соратников президента обвинили Ле Пен в том, что она выступает на выборах в качестве «троянского коня для планов Трампа и Путина по ослаблению Европы».

Так, ветеран французских «зелёных» и союзник Макрона Даниэль Кон-Бендит в ходе прямой трансляции в Facebook в воскресенье заявил, что «Ле Пен, австрийские ультраправые и немецкие ультраправые поддерживают тесные связи с партией Путина и самим Путиным», говорится в статье. Подобные соображения Кон-Бендит высказал на следующий день после скандальной отставки вице-канцлера Австрии Хайнц-Кристиана Штрахе после публикации видеозаписи, в которой Штрахе обсуждал с женщиной, представившейся родственницей российского олигарха, возможность финансовой поддержки в обмен на австрийские госконтракты, напоминает обозреватель HuffPost. В том же выступлении Кон-Бендит также подчеркнул, что «австрийские ультраправые являются излюбленными союзниками Национального объединения».
 
Чуть раньше, в субботу, «Вперёд, Республика!» также атаковала партию Ле Пен в связи с визитом во Францию бывшего советника и стратега президента США Дональда Трампа Стива Бэннона, который, по собственным словам, прибыл в страну, поскольку «из всех выборов, которые состоятся в следующие выходные по всей Европе, важнее всего выборы именно здесь».
 
«Сейчас происходит процесс окончательного формирования нового ультраправого интернационала с целью разрушения Европы, а Национальный фронт (бывшее название Национального объединения. — ИноТВ) в этом политическом проекте выступает в качестве полезного идиота, троянского коня Трампа и Путина», — заявил член партии Макрона Паскаль Канфен, стоящий вторым номером в её партийном списке. «Сильная Европа — это необходимое условие для сохранения нами суверенитета, и я понимаю, что это не нравится ни господину Бэннону, ни господину Трампу. Чего я не понимаю, так это тех французов, которые, утверждая, что они защищают народ и страну, продвигают у нас интересы людей, которые хотят ослабления Европы», — в свою очередь отметил премьер-министр правительства Макрона Эдуар Филлип.
 
Госпожа Ле Пен в воскресенье прокомментировала обвинения в свой адрес, написав в Twitter, что «макронисты запаниковали и ударились в бредовую конспирологию», пишет HuffPost.
 
Любопытно, что ещё в начале прошлой недели председатель фракции «Вперёд, Республика!» в Национальном собрании Франции Жиль Ле Жандр заявлял, что не видит необходимости инициировать парламентское расследование для установления связей между Национальным объединением и Бэнноном, и призывал не «засорять» предвыборную кампанию, подчёркивает автор материала. Резкое изменение позиции «макронистов», по всей видимости, связано с тем, что партия Ле Пен, согласно последним соцопросам, постепенно стала опережать по популярности «макронистов», предполагает журналист. Несмотря на то что отрыв соратников Ле Пен остаётся в пределах статистической погрешности, данные всё же говорят о том, что электоральная динамика работает на Ле Пен, констатирует он.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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