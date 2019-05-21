HuffPost: соратники Макрона окрестили Ле Пен «троянским конём Трампа и Путина»

Кандидаты от партии Эмманнуэля Макрона «Вперёд, Республика!» перешли в наступление на своих главных соперников на предстоящих выборах в Европарламент — Национальное объединение Марин Ле Пен, пишет The Huffington Post. Как сообщает газета, как только партия Ле Пен стала опережать «макронистов», те принялись обвинять её в том, что она хочет помочь «Трампу и Путину ослабить Европу». По данным HuffPost, сама Ле Пен назвала подобные утверждения «теориями заговора».

Члены партии президента Франции Эммануэля Макрона «Вперёд, Республика!», почувствовав угрозу со стороны Национального объединения Марин Ле Пен на предстоящих выборах в Европейский парламент, начали атаку против неё и возглавляемых ею ультраправых сил, сообщает франкоязычная версия The Huffington Post. По данным газеты, сразу несколько депутатов-«макронистов» и соратников президента обвинили Ле Пен в том, что она выступает на выборах в качестве «троянского коня для планов Трампа и Путина по ослаблению Европы».

Так, ветеран французских «зелёных» и союзник Макрона Даниэль Кон-Бендит в ходе прямой трансляции в Facebook в воскресенье заявил, что «Ле Пен, австрийские ультраправые и немецкие ультраправые поддерживают тесные связи с партией Путина и самим Путиным», говорится в статье. Подобные соображения Кон-Бендит высказал на следующий день после скандальной отставки вице-канцлера Австрии Хайнц-Кристиана Штрахе после публикации видеозаписи, в которой Штрахе обсуждал с женщиной, представившейся родственницей российского олигарха, возможность финансовой поддержки в обмен на австрийские госконтракты, напоминает обозреватель HuffPost. В том же выступлении Кон-Бендит также подчеркнул, что «австрийские ультраправые являются излюбленными союзниками Национального объединения».

Чуть раньше, в субботу, «Вперёд, Республика!» также атаковала партию Ле Пен в связи с визитом во Францию бывшего советника и стратега президента США Дональда Трампа Стива Бэннона, который, по собственным словам, прибыл в страну, поскольку «из всех выборов, которые состоятся в следующие выходные по всей Европе, важнее всего выборы именно здесь».

«Сейчас происходит процесс окончательного формирования нового ультраправого интернационала с целью разрушения Европы, а Национальный фронт (бывшее название Национального объединения. — ИноТВ) в этом политическом проекте выступает в качестве полезного идиота, троянского коня Трампа и Путина», — заявил член партии Макрона Паскаль Канфен, стоящий вторым номером в её партийном списке. «Сильная Европа — это необходимое условие для сохранения нами суверенитета, и я понимаю, что это не нравится ни господину Бэннону, ни господину Трампу. Чего я не понимаю, так это тех французов, которые, утверждая, что они защищают народ и страну, продвигают у нас интересы людей, которые хотят ослабления Европы», — в свою очередь отметил премьер-министр правительства Макрона Эдуар Филлип.

Госпожа Ле Пен в воскресенье прокомментировала обвинения в свой адрес, написав в Twitter, что «макронисты запаниковали и ударились в бредовую конспирологию», пишет HuffPost.

Любопытно, что ещё в начале прошлой недели председатель фракции «Вперёд, Республика!» в Национальном собрании Франции Жиль Ле Жандр заявлял, что не видит необходимости инициировать парламентское расследование для установления связей между Национальным объединением и Бэнноном, и призывал не «засорять» предвыборную кампанию, подчёркивает автор материала. Резкое изменение позиции «макронистов», по всей видимости, связано с тем, что партия Ле Пен, согласно последним соцопросам, постепенно стала опережать по популярности «макронистов», предполагает журналист. Несмотря на то что отрыв соратников Ле Пен остаётся в пределах статистической погрешности, данные всё же говорят о том, что электоральная динамика работает на Ле Пен, констатирует он.