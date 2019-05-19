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Gala: Саркози не оценил стиль Брижит Макрон — слишком короткие юбки

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Николя Саркози и его супруга Карла Бруни в приватной обстановке имеют привычку язвительно отзываться о стиле первой леди Франции Брижит Макрон, пишет Gala. Об этом стало известно из книги французского журналиста Марка Эндевельда. Как сообщает автор, экс-президент не стесняется критиковать длину юбок супруги Эммануэля Макрона, считая их слишком короткими.
Gala: Саркози не оценил стиль Брижит Макрон — слишком короткие юбки
Reuters

Стиль супруги президента Франции Брижит Макрон, известной своими безупречно подобранными нарядами, по вкусу не всем во Франции, пишет Gala.

Так, из книги журналиста Марка Эндевельда о закулисной стороне избрания Эммануэля Макрона на пост президента стало известно, что бывший президент Николя Саркози за закрытыми дверями «не стесняется критиковать длину юбок Брижит» — на его вкус, они слишком коротки. По словам журналиста, внешний вид первой леди Франции часто становится предметом насмешек и со стороны супруги Саркози Карлы Бруни.

При этом, как отмечает издание, на публике Бруни, которая сама придерживается более консервативного стиля в одежде, не скупится на похвалы Брижит Макрон. Так, в интервью 2017 года певица и бывшая первая леди хвалила стиль своей преемницы, отмечая её умение носить наряды и хорошую фигуру.

Как напоминает журнал, чета Саркози довольно близка с президентом и его супругой и регулярно выражает им свою поддержку. Бруни даже отмечала, что Брижит справляется с ролью супруги президента лучше неё самой. «Я  гораздо слабее Брижит Макрон. Как только я появляюсь рядом с мужем, я сразу устаю… Между супругами Макрон царит мощная гармония», — признавалась Бруни журналистам. Однако, возможно, за кулисами Саркози высказываются более язвительно, замечает издание.

 

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